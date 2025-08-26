< sekcia Zahraničie
Biely dom zvažuje sankcie na predstaviteľov EÚ pre zákon DSA
Prezident USA Trump prostredníctvom svojej siete Truth Social pohrozil krajinám, ktoré majú digitálne dane, zavedením ďalších ciel na dovoz ich tovaru do USA, ak takúto legislatívu nezrušia.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 26. augusta (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zvažuje uvalenie sankcií vo forme vízových obmedzení na predstaviteľov Európskej únie alebo jej členských štátov zodpovedných za uplatňovanie nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA). Napísala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na dva oboznámené zdroje, informuje TASR.
Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí. Podľa Bieleho domu je DSA zameraný na cenzúru konzervatívnych názorov a okrem toho zvyšuje náklady americkým technologickým spoločnostiam.
Uvalenie sankcií na predstaviteľov Únie by podľa Reuters bolo bezprecedentným krokom, ktorý by ďalej eskaloval boj Trumpovej administratívy proti tomu, čo označuje za snahy EÚ umlčať konzervatívne názory a obmedziť slobodu prejavu.
Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí zatiaľ neprijali konečné rozhodnutie týkajúce sa sankcií, tie by však pravdepodobne mali podobu vízových obmedzení, uviedli zdroje. Nie je jasné, na ktorých predstaviteľov EÚ alebo členských štátov by sa opatrenia vzťahovali. O tejto téme ale minulý týždeň podľa zdrojov interne rokovali americkí činitelia.
Prezident USA Trump v pondelok prostredníctvom svojej siete Truth Social pohrozil krajinám, ktoré majú digitálne dane, zavedením ďalších ciel na dovoz ich tovaru do USA, ak takúto legislatívu nezrušia.
Európska komisia podľa Reuters odmietla reagovať na správu o možných sankciách zo strany USA, už predtým ale odmietla ich tvrdenia o cenzúre ako nepodložené. „Sloboda prejavu je základným právom v EÚ. Je podstatou DSA. Stanovuje pravidlá pre internetové sprostredkovateľské spoločnosti, aby bojovali proti nezákonnému obsahu, a chráni slobodu prejavu a informácií v online priestore,“ citovala agentúra predchádzajúce vyjadrenie hovorcu eurokomisie.
Trump hrozí ďalšími clami krajinám, ktoré zaviedli digitálnu daň
Americký prezident Donald Trump v pondelok (25. 8.) pohrozil krajinám, ktoré zaviedli digitálne dane, „následnými dodatočnými clami“ na ich tovar, ak túto legislatívu nezrušia. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
„Digitálne dane, legislatíva o digitálnych službách a regulácie digitálnych trhov sú navrhnuté tak, aby poškodili alebo diskriminovali americké technológie,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Jeho komentáre naznačujú, že sa zameria na európske a ďalšie krajiny, ktoré vytvorili zákony regulujúce online svet.
Európska únia má napríklad pravidlá ako zákon o digitálnych trhoch (DMA) a zákon o digitálnych službách (DSA), ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže a moderovania obsahu. Spojené kráľovstvo zaviedlo tiež daň pre digitálne spoločnosti.
Trump nemenoval konkrétne krajiny ani regióny. Povedal však, že pokiaľ nebude odstránené to, čo Washington považuje za „diskriminačné konanie“, „zavedie značné dodatočné clá“ na produkty týchto krajín a vývozné obmedzenia na americké technológie a čipy.
V júni Trump zrušil obchodné rokovania s Kanadou ako odvetu za plánovanú daň z digitálnych služieb, ktorá by sa vzťahovala na americké nadnárodné spoločnosti ako Alphabet, Amazon a Meta. Krátko nato Kanada oznámila, že zruší dane, ktoré sa týkajú amerických technologických firiem.
Trump používal clá ako prostriedok na dosiahnutie rôznych cieľov. Zdvojnásobenie amerických ciel na indické produkty v súvislosti s nákupom ruskej ropy, kľúčového zdroja príjmov Moskvy počas vojny na Ukrajine, by malo nadobudnúť účinnosť tento týždeň.
Trump vo februári nariadil obnoviť vyšetrovanie zamerané na zavedenie ciel na dovoz z krajín, ktoré ukladajú dane z digitálnych služieb americkým technologickým spoločnostiam.
Biely dom kritizuje nariadenie DSA, ktoré má podľa EÚ chrániť práva občanov v online priestore a regulovať fungovanie platforiem sociálnych sietí. Podľa Bieleho domu je DSA zameraný na cenzúru konzervatívnych názorov a okrem toho zvyšuje náklady americkým technologickým spoločnostiam.
Uvalenie sankcií na predstaviteľov Únie by podľa Reuters bolo bezprecedentným krokom, ktorý by ďalej eskaloval boj Trumpovej administratívy proti tomu, čo označuje za snahy EÚ umlčať konzervatívne názory a obmedziť slobodu prejavu.
Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí zatiaľ neprijali konečné rozhodnutie týkajúce sa sankcií, tie by však pravdepodobne mali podobu vízových obmedzení, uviedli zdroje. Nie je jasné, na ktorých predstaviteľov EÚ alebo členských štátov by sa opatrenia vzťahovali. O tejto téme ale minulý týždeň podľa zdrojov interne rokovali americkí činitelia.
Prezident USA Trump v pondelok prostredníctvom svojej siete Truth Social pohrozil krajinám, ktoré majú digitálne dane, zavedením ďalších ciel na dovoz ich tovaru do USA, ak takúto legislatívu nezrušia.
Európska komisia podľa Reuters odmietla reagovať na správu o možných sankciách zo strany USA, už predtým ale odmietla ich tvrdenia o cenzúre ako nepodložené. „Sloboda prejavu je základným právom v EÚ. Je podstatou DSA. Stanovuje pravidlá pre internetové sprostredkovateľské spoločnosti, aby bojovali proti nezákonnému obsahu, a chráni slobodu prejavu a informácií v online priestore,“ citovala agentúra predchádzajúce vyjadrenie hovorcu eurokomisie.
Trump hrozí ďalšími clami krajinám, ktoré zaviedli digitálnu daň
Americký prezident Donald Trump v pondelok (25. 8.) pohrozil krajinám, ktoré zaviedli digitálne dane, „následnými dodatočnými clami“ na ich tovar, ak túto legislatívu nezrušia. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.
„Digitálne dane, legislatíva o digitálnych službách a regulácie digitálnych trhov sú navrhnuté tak, aby poškodili alebo diskriminovali americké technológie,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social.
Jeho komentáre naznačujú, že sa zameria na európske a ďalšie krajiny, ktoré vytvorili zákony regulujúce online svet.
Európska únia má napríklad pravidlá ako zákon o digitálnych trhoch (DMA) a zákon o digitálnych službách (DSA), ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže a moderovania obsahu. Spojené kráľovstvo zaviedlo tiež daň pre digitálne spoločnosti.
Trump nemenoval konkrétne krajiny ani regióny. Povedal však, že pokiaľ nebude odstránené to, čo Washington považuje za „diskriminačné konanie“, „zavedie značné dodatočné clá“ na produkty týchto krajín a vývozné obmedzenia na americké technológie a čipy.
V júni Trump zrušil obchodné rokovania s Kanadou ako odvetu za plánovanú daň z digitálnych služieb, ktorá by sa vzťahovala na americké nadnárodné spoločnosti ako Alphabet, Amazon a Meta. Krátko nato Kanada oznámila, že zruší dane, ktoré sa týkajú amerických technologických firiem.
Trump používal clá ako prostriedok na dosiahnutie rôznych cieľov. Zdvojnásobenie amerických ciel na indické produkty v súvislosti s nákupom ruskej ropy, kľúčového zdroja príjmov Moskvy počas vojny na Ukrajine, by malo nadobudnúť účinnosť tento týždeň.
Trump vo februári nariadil obnoviť vyšetrovanie zamerané na zavedenie ciel na dovoz z krajín, ktoré ukladajú dane z digitálnych služieb americkým technologickým spoločnostiam.