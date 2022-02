Biely dom: Putin vymýšľa hrozby, ktoré neexistujú

Washington 27. februára (TASR) - Biely dom reagoval v nedeľu na rozhodnutie ruského prezidenta Vladimira Putina nariadiť uvedenie "zastrašujúcich zbraní" do stavu najvyššej pohotovosti.



Šéf Kremľa "vymýšľa hrozby, ktoré neexistujú, aby ospravedlnil ďalšiu agresiu", citovala Biely dom tlačová agentúra DPA.



"Rusko nebolo nikdy ohrozované Severoatlantickou alianciou (NATO), tak ako nebolo ohrozované ani Ukrajinou," uviedla hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová. "Toto všetko sú výmysly prezidenta Putina a my sa proti tomu vzoprieme. Máme možnosti obrániť sa," dodala.



Prezident Putin nariadil v nedeľu ruskej armáde, aby uviedla svoje jadrové sily do "osobitného stavu pohotovosti" - čo je najvyšší stupeň pohotovosti, napísala DPA.