Biely dom:Rusko vedie rozhovory o dodávkach munície so Severnou Kóreou

Washington 30. augusta (TASR) – Rusko vedie tajné rozhovory so Severnou Kóreou (KĽDR) s cieľom získať celý rad munície a zásob pre svoju vojnu proti Ukrajine. Uviedol to v stredu Biely som, informuje TASR podľa agentúr AFP a AP.



"Zbrojné rokovania medzi Ruskom a KĽDR aktívne postupujú," povedal hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Kľúčovou témou rozhovorov je podľa neho delostrelecká munícia pre ruské sily.



Nové spravodajské informácie ukazujú, že ruský prezident Vladimir Putin a severokórejský vodca Kim Čong-un si vymenili listy, uviedol Kirby. Došlo k tomu po nedávnej návšteve ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v KĽDR, po ktorej do Pchjongjangu cestovala ďalšia skupina ruských predstaviteľov.



Kirby odmietol poskytnúť bližšie podrobnosti o tom, ako sa americkí predstavitelia dostali k týmto spravodajským informáciám.



Americká vláda opakovane tvrdí, že Kremeľ sa v prípade zbraní, ktoré potrebuje pre vedenie vojny proti Ukrajine, čoraz viac spolieha na Severnú Kóreu i Irán. Obe tieto krajiny sú na medzinárodnej scéne do značnej miery izolované pre svoje jadrové programy a porušovanie ľudských práv.



V marci Biely dom uviedol, že získal informácie, podľa ktorých sa Moskva snaží vyrokovať s Pchjongjangom dohodu o poskytnutí munície Rusku výmenou za dodávky potravín a ďalších komodít pre KĽDR.



Koncom minulého roka americká vláda informovala o zistení, že ruská žoldnierska firma Vagnerova skupina prevzala dodávku zbraní od Severnej Kórey.



Severná Kórea i Rusko predtým obvinenia USA týkajúce sa zbraní odmietli. Pchjongjang však podporil Moskvu v súvislosti s vojnou na Ukrajine s tvrdením, že ju "hegemonistická politika" Západu prinútila podniknúť vojenský zásah na ochranu svojich bezpečnostných záujmov.