Biely dom:Technologickí giganti prijmú striktné opatrenia v oblasti AI

Washington 21. júla (TASR) - Predstavitelia amerických technologických spoločností vyvíjajúcich umelú inteligenciu (AI) sa na stretnutí s prezidentom Spojených štátov Joeom Bidenom zaviazali, že vyvinú technické mechanizmy, ako napríklad vodotlač, podľa ktorých ľudia ľahko zistia, že online obsah vytvorila umelá inteligencia. TASR informuje na základe správy AFP.



Spoločnosti Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI a ďalšie sa tiež zaviazali, že umožnia nezávislé testovanie systémov umelej inteligencie na prítomnosť rizík z hľadiska biologickej a kybernetickej bezpečnosti či v oblasti spoločenských vplyvov.



Biely dom tieto záväzky v piatkovej správe označil za "rozhodujúci krok smerom k rozvoju zodpovednej umelej inteligencie".



Podľa nemenovaného predstaviteľa Bieleho domu je potrebné ešte dotiahnuť technické detaily, ale podstatné je, že záväzok sa vzťahuje aj na zvukový a vizuálny obsah. So zdokonaľovaním technológie a blížiacimi sa prezidentskými voľbami v USA v roku 2024 narastajú obavy, že obrazový alebo zvukový materiál vytvorený umelou inteligenciou by mohol byť použitý na podvody a dezinformácie.



Biely dom tiež uviedol, že USA budú spolupracovať so spojencami v zahraničí na vytvorení medzinárodného rámca na reguláciu vývoja a používania umelej inteligencie.