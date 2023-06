Biely dom:Washington bol počas vzbury vagnerovcov v kontakte s Moskvou

Washington 27. júna (TASR) - Americkí diplomati boli v čase vzbury žoldnierov Vagnerovej skupiny v kontakte so svojimi ruskými kolegami, aby prediskutovali bezpečnostné obavy súvisiace so situáciou v Rusku. V pondelok to uviedol Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Nestabilita v Rusku je niečo, čo berieme vážne a samozrejme sme mali počas víkendu veľa otázok," odpovedal hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby na otázku o nepokojoch v Rusku, ktoré disponuje jadrovým arzenálom.



Priblížil, že Washington mal možnosť hovoriť s Moskvou o svojich obavách prostredníctvom diplomatických kanálov priamo počas vzbury.



Americkí predstavitelia naďalej "veľmi pozorne" sledujú rozloženie ruských jadrových síl počas prebiehajúcej vojny na Ukrajine, pripomenul Kirby. Podľa jeho slov zatiaľ nič nenaznačuje, že by sa ruský prezident Vladimir Putin chystal použiť jadrové zbrane alebo niečo, čo by Washington prinútilo zmeniť svoj "odstrašujúci postoj".



Šéf vagnerovcov Jevgenij Prigožin sa v sobotu so svojimi bojovníkmi vydal smerom k Moskve v snahe o zosadenie ruského vojenského velenia.



V sobotu večer sa však situácia upokojila, keď Prigožin svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do poľných táborov na Ukrajine s cieľom vyhnúť sa prelievaniu ruskej krvi. Urovnanie krízy sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.