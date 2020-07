Bielymi topánkami na Kapitole zdravotníci upozornili na obete pandémie

Washington 22. júla (TASR) - Americká Národná únia sestier (NNU) v utorok umiestnila pred budovu amerického Kongresu vo Washingtone 164 párov bielych topánok, aby takto vzdala poctu svojim kolegom, ktorí sa v službe nakazili koronavírusom a podľahli mu. Únia sestier súčasne vyzvala Senát, aby prijal balík pomoci na boj proti pandémii.



Stephanie Simmsová, vo Washingtone pôsobiaca zdravotná sestra, pre agentúru AFP uviedla, že pred dvoma mesiacmi NNU rozmiestnila pred Bielym domom 88 párov topánok, z ktorých každý bol symbolom obete epidémie choroby COVID-19 z radov zdravotníkov.



"Dnes máme 164 párov obuvi. To jasne dokazuje, ako táto administratíva a tento Kongres zlyhali v prípade zdravotníkov, ktorí naďalej zomierajú," vyhlásila Simmsová z NNU so 150.000 členmi.



Demokratmi ovládaná Snemovňa reprezentantov pritom v polovici mája schválila balík pomoci na zotavenie ekonomiky, zasiahnutej pandémiou koronavírusu v objeme tri bilióny dolárov.



Za tento Zákon hrdinov hlasovali zákonodarcovia väčšinou podľa straníckej príslušnosti. Z balíka pomoci má ísť jeden bilión dolárov štátnym vládam a miestnym samosprávam, ďalšia časť sumy je určená miliónom amerických rodín ťažko zasiahnutých pandémiou, financie dostanú aj nemocnice a zdravotníci, značná časť pôjde nezamestnaným a na potravinovú pomoc, ale tiež na testovanie na koronavírus.



Republikánmi kontrolovaný Senát však toto opatrenie zablokoval, pričom avizoval nový návrh pomoci.



Návrh zákona odobrený Snemovňou by poskytoval finančnú pomoc domácnostiam, ale aj ekonomike USA a zahŕňal aj financovanie výroby ochranných prostriedkov pre pracovníkov v prvej línii.



Spojené štáty od začiatku epidémie zaznamenali viac ako 141.000 úmrtí súvisiacich s koronavírusom a okolo 3,86 milióna nakazených.