Počet obetí koronavírusu v Európe prekročil hranicu 90 000

Paríž 16. apríla (TASR) – Koronavírus SARS-CoV-2 si v Európe vyžiadal už viac ako 90 000 obetí na životoch. Vyplýva to z bilancie, ktorú dnes zverejnila agentúra AFP. Dodala, že počet obetí v Európe predstavuje 65 percent obetí pandémie na celom svete.



AFP pri vypracúvaní svojich bilancií pracuje s údajmi úradov jednotlivých štátov a s informáciami Svetovej zdravotníckej organizácie.



Vyplýva z nich, že Európa je pandémiou najviac zasiahnutým kontinentom: chorobe COVID-19 tam do dnešného predpoludnia podľahlo 90 180 ľudí. Najvyššie počty obetí majú Taliansko (21 645), Španielsko (19 130), nasledované Francúzskom (17 167) a Britániou (12 868). Celosvetovo si pandémia vyžiadala 137 499 obetí.



Európska sekcia Svetovej zdravotníckej organizácie dnes varovala, že počet prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v Európe rastie napriek istým "pozitívnym" signálom z niektorých najviac postihnutých krajín.



Európska pobočka WHO poskytla vo štvrtok pravidelný týždňový online brífing pre médiá. Uviedla na ňom, že počet infikovaných v Európe sa aktuálne približuje k jednému miliónu.



"Stále sa nachádzame v oku búrky," povedal šéf sekcie WHO pre Európu Hans Kluge. Európske krajiny vyzval, aby zabezpečili primerané kontrolné mechanizmy predtým, ako začnú zmierňovať zavedené karanténne obmedzenia.



Kluge pripomenul, že zo všetkých prípadov nákazy na celom svete sa približne 50 percent nachádza v Európe, napísala agentúra Reuters.



Na celom svete sú nakazené vyše dva milióny ľudí, uviedla AFP, ktorá súčasne upozornila, že týchto prípadov môže byť v skutočnosti oveľa viac, keďže mnohé štáty testujú len v prípadoch, keď sa prejavia vážne príznaky choroby COVID-19, ktorú koronavírus vyvoláva. Z ochorenia sa celkovo vyliečilo viac ako 520 000 ľudí.