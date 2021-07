V Česku pribudlo 192 nakazených

Praha 24. júla (TASR) – Dovedna 192 ľudí nakazených koronavírusom pribudlo v piatok V Českej republike. Je to o 44 menej než v rovnaký deň pred týždňom, keď bolo z územia Česka hlásených 236 nových prípadov infekcie spôsobovanej koronavírusom SARS-CoV-2, píše spravodajský server iDNES.cz.



Ani jeden prípad infekcie nemajú za sedem dní okresy Jeseník a Vyškov; sedemdňová incidencia zostáva na 14 bodoch. Najhoršia situácia je aktuálne v okrese Plzeň-sever, kde hygienici za posledných sedem dní evidujú takmer 50 nakazených na 100.000 obyvateľov.



Celkovo sa v tejto stredoeurópskej krajine nákaza potvrdila už u 1.672.340 ľudí, z ktorých 30.357 zomrelo, spresňuje webový portál Novinky.cz.



Aktuálne hospitalizovaných je na území celej republiky 41 osôb a vo vážnom stave ich je šesť. Česko má za uplynulé dva týždne 30 nových prípadov covidu na 100.000 obyvateľov a je tak v poradí druhé medzi susednými štátmi, sumarizuje iDNES.cz.



V porovnaní so situáciou pred týždňom preskočilo Českú republiku Rakúsko, ktoré je momentálne spomedzi susedov Česka najhoršie a evidujú tam 48 nových prípadov na 100 000 osôb za 14 dní; pred týždňom to bolo 27. Nákaza mierne rastie aj v treťom Nemecku, pričom na Slovensku a v Poľsku stagnuje, približuje iDNES.cz.