Bilancia útokov na ubytovne v Charkove: Najmenej 19 mŕtvych

Kyjev 19. augusta (TASR) - Najmenej 19 osôb vrátane jedného dieťaťa zahynulo pri ruských raketových útokoch na dve ubytovne v ukrajinskom Charkove v noci na štvrtok. Pod troskami by sa mohli v týchto chvíľach nachádzať ešte dve osoby. Zranenia utrpelo celkovo 44 ľudí, informuje TASR podľa piatkovej správy webu britského denníka The Guardian. Ten sa odvoláva na ukrajinské noviny The Kyiv Independent a šéfa charkovskej oblastnej polície Volodymyra Tymoška.



Ako ďalej píše The Guardian, americký Inštitút pre výskum vojny vyšiel v piatok so správou, že ruské jednotky na Ukrajine vo štvrtok po prvýkrát od 6. júla neoznámili územné zisky.