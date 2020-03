Bilčík: Áno prístupovému procesu so Skopje a Tiranou je dobrý signál

Brusel 24. marca (TASR) - Utorňajšie jednomyseľné rozhodnutie Rady EÚ pre všeobecné záležitosti otvoriť prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom sú silným signálom smerom k našim partnerom a tiež spojencom v NATO. Pre TASR to uviedol poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (SPOLU-OD).



Bilčik, ktorý je predsedom Delegácie EP pre vzťahy s Čiernou Horou a stály spravodajca EP pre Srbsko, v tejto súvislosti uviedol, že rozhodnutie ministrov z členských krajín EÚ otvoriť prístupové rokovania so Severným Macedónskom a Albánskom predstavuje silný signál smerom k našim partnerom a spojencom v NATO.



"Som rád, že napriek bezprecedentnej kríze súvisiacej so šírením koronavírusu je Európska únia pripravená robiť strategické rozhodnutia. Dnes dávame jasný signál celému regiónu, že budúcnosť západného Balkánu je v Európe," zhodnotil situáciu.



Zdôraznil, že týmto rozhodnutím Únia vysiela silný politický signál aj Čiernej Hore a Srbsku, doterajším lídrom v integračnom úsilí na západnom Balkáne. "Našim partnerom hovoríme jasne: pokračujte v reformách, rozšírenie je našou spoločnou strategickou budúcnosťou," uviedol.



Bilčík zároveň spresnil, že Európsky parlament je a zostane silným a presvedčivým podporovateľom procesu rozširovania EÚ. Rozhodnutie členských krajín v prospech integračných ambícií Skopje a Tirany privítal, hoci podľa jeho slov "prišlo takpovediac v hodine dvanástej".



"Bude na spoločnom úsilí všetkých európskych inštitúcii a na našich politických partneroch, aby rozšírenie a európska budúcnosť na západnom Balkáne uspeli," odkázal.



Bilčík pripomenul, že Slovensko má v európskej zahraničnej politike čerstvý priestor pre silný, líderský hlas na západnom Balkáne. "Naša diplomacia má meno a rešpekt v juhovýchodnej Európe. Nové vedenie našej diplomacie má aj vďaka dnešnému rozhodnutiu o prístupových rokovaniach so Severným Macedónskom a Albánskom dobrú štartovaciu pozíciu pre aktívnu európsku politiku za našimi hranicami," uviedol europoslanec.