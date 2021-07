Bilčík: Europarlament chce oživiť medzistranícky dialóg v Srbsku

Brusel/Belehrad 9. júla (TASR) – Srbský prezident Aleksandar Vučič sa v piatok v Belehrade stretol so sprostredkovateľmi medzistraníckeho dialógu, ktorý má za cieľ zlepšiť podmienky pre politickú súťaž v krajine a ukončiť volebný bojkot srbskej opozície. Pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý vedie vôbec prvú zahraničnú misiu členov Európskeho parlamentu od vypuknutia pandémie koronavírusu.



Bilčík ako stály spravodajca EP pre Srbsko spresnil, že mediátori z europarlamentu počas dvojdňového pobytu v Belehrade plánujú stretnutia so všetkými relevantnými aktérmi v Srbsku vrátane prezidenta Vučiča. Cieľom bolo dostať za jeden rokovací stôl členov opozície a parlamentných strán.



„Aby sa Srbsko pohlo na európskej ceste, potrebuje fungujúce demokratické inštitúcie. Je preto dôležité, aby ďalšie voľby v Srbsku prebehli slobodne a aby sa na nich zúčastnili všetky politické strany," opísal situáciu poslanec.



Podľa jeho slov začal medzistranícky dialóg úspešne, keď sa po dlhých mesiacoch osobne stretli členovia opozície a parlamentných strán, o čom mediátori informovali aj Vučiča. Uviedli tiež, že prvé kolo rokovaní bolo konštruktívne. Prezidenta upozornili, že neexistujú žiadne „hotové riešenia”, ale pokračovanie dialógu by mohlo viesť k zmysluplným výsledkom.



Podľa Bilčíka je potrebné nájsť dohodu medzi vládnou väčšinou a opozíciou čo najskôr, aby sa ňou mohli riadiť najbližšie parlamentné voľby.



„Toto je druhá fáza dialógu. Sme ochotní plne prispieť k jeho úspechu a sme pripravení zapojiť sa, pokiaľ to bude trvať. Nemáme žiadne termíny, dialóg prebieha od roku 2019, ale chceme dosiahnuť výsledky v dostatočnom časovom predstihu pred vyhlásením volieb na rok 2022," odkázal Bilčík.



Spolu s Bilčíkom sú členmi delegácie aj slovinská europoslankyňa Tanja Fajonová, nemecký politik a bývalý europoslanec Knut Fleckenstein a bývalý slovenský minister zahraničných vecí, diplomat a europoslanec Eduard Kukan, ktorý sa dlhodobo venuje problematike západného Balkánu.



EP sprostredkúva medzistranícky dialóg v Srbsku od roku 2019. Od marca tohto roka sa v rámci tohto dialógu uskutočnilo viac ako 20 stretnutí so všetkými srbskými stranami, na ktorých sa pripravila politická pôda pre rokovania v Belehrade. Aktuálna misia europoslancov odštartovala druhú implementačnú fázu medzistraníckeho dialógu. Europarlament považuje medzistranícky dialóg v Srbsku za kľúčový politický nástroj na eurointegračnej ceste tejto krajiny.