Bilčík: Hegera sa v Europarlamente opýtame na stav právneho štátu

Brusel 15. júla (TASR) – Hodina otázok poslancov Európskeho parlamentu (EP) z Monitorovacej skupiny EP pre demokraciu, právny štát a základné práva (DRFMG) so slovenským premiérom Eduardom Hegerom nie je nič výnimočné – ide o štandardný postup, aký už absolvovali aj premiéri iných členských krajín EÚ. V rozhovore pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU), ktorý sa vo štvrtok popoludní ako jediný zo slovenských členov europarlamentu zúčastní na telemoste s predsedom vlády SR a ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ktorého hlavnou témou bude situácia na Slovensku. Premiér a ministerka sa so skupinou DRFMG spoja na diaľku v čase od 14:45 do 15:30 SELČ.



Monitorovacia skupina vznikla po vraždách novinárov Daphne Caruanovej-Galiziovej a Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej a zamerala sa na dodržiavanie zásad právneho štátu a boja proti korupcii – pôvodne najmä na Malte a na Slovensku. Skupina funguje v rámci Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci. Jej členmi môžu byť po dvaja poslanci z každej politickej frakcie v EP a Európska strana ľudovcov (EPP) túto rolu zverila Bilčíkovi a maltskej europoslankyni Roberte Metsolovej.



V minulosti bol v rámci skupiny „vypočúvaný" aj slovenský expremiér Igor Matovič, rovnako ako maltský či slovinský premiér. „Pozývame si bežne na vypočutie najvyšších predstaviteľov vlád štátov, kde máme otázky o fungovaní právneho štátu, spravodlivosti a základných práv. Z tohto pohľadu to nie je nič výnimočné," spresnil Bilčík.



Dodal, že videorozhovor treba vnímať ako prípravu na dvojdňovú fyzickú misiu Európskeho parlamentu na Slovensku, ktorá už bola pre pandémiu niekoľkokrát odložená a mala by sa uskutočniť koncom septembra.



„Počas tejto návštevy sa budeme zaujímať o dve veci, a to kam sa Slovensko posunulo z hľadiska fungovania právneho štátu a dôvery ľudí v spravodlivosť, a tiež kam sa krajina pohla z hľadiska ochrany novinárov a vytvárania priestoru pre fungujúce slobodné médiá. Na to sa budeme pýtať aj premiéra," vysvetlil Bilčík.



Upozornil, že Heger je už vyše 100 dní na čele vlády a preto by mal vysvetliť priority svojho kabinetu z hľadiska reforiem v oblasti spravodlivosti a právneho štátu a v akom stave je príprava ústavného zákona na ochranu novinárov.



Podľa jeho slov europarlament podrobne sleduje situáciu na Slovensku v oblasti systémových reforiem, ako aj pokračovanie súdneho procesu v súvislosti s vraždou Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. „Chcem oceniť, že slovenské inštitúcie a slovenskí predstavitelia sú ochotní komunikovať s Európskym parlamentom, nemajú problém odpovedať na naše otázky a žiadosti," opísal situáciu poslanec.