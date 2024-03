Bilčík: Na Balkáne je Čierna Hora najlepšie pripravená na vstup do EÚ

Brusel/Štrasburg 14. marca (TASR) - Čierna Hora je momentálne najlepšie pripravenou krajinou na vstup do EÚ spomedzi krajín západného Balkánu. Uviedol to vo štvrtok slovenský europoslanec Vladimír Bilčík (nezávislý/EPP), ktorý sa v Štrasburgu zúčastnil na 21. zasadnutí europarlamentného výboru EÚ a Čiernej Hory pre stabilizáciu a pridruženie (SAPC). Informuje o tom spravodajca TASR.



Bilčík je v EP predsedom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie EÚ – Čierna Hora. Podľa vlastných slov viedol rokovania predstaviteľov Čiernej Hory a EÚ, ktorí sa stretli v stredu a vo štvrtok počas plenárneho zasadnutia europarlamentu v Štrasburgu.



"Som presvedčený, že Čierna Hora je najlepšie pripravenou krajinou na vstup spomedzi krajín západného Balkánu. Musí však urobiť maximum a odstrániť nedostatky v oblasti právneho štátu, ochrany slobody médií a boja proti dezinformáciám či zahraničnému zasahovaniu," opísal situáciu a dodal, že pre Čiernohorcov je to "historická príležitosť".



Bilčík pri tejto príležitosti zdôraznil, že ďalšie rozširovanie je pre Úniu, aj v kontexte ruskej agresie na Ukrajine, jednou z jej strategických a bezpečnostných priorít.