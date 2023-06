Bilčík na čele EP posilňuje spoluprácu s Britmi proti dezinformáciám

Brusel 26. júna (TASR) - Hlavným cieľom sedemčlennej misie poslancov Európskeho parlamentu (EP) do Londýna je posilniť európsku spoluprácu v boji proti dezinformáciám a hybridným hrozbám v pobrexitovom období. Pre TASR to v pondelok uviedol europoslanec Vladimír Bilčík, ktorý túto misiu vedie.



Bilčík, ktorý je členom Výboru EP pre zahraničnú politiku za frakciu európskych ľudovcov, je na čele tejto misie ako spravodajca Osobitného výboru EP pre zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ vrátane dezinformácií (ING2).



Slovenský europoslanec zdôraznil, že EP si uvedomuje hrozby, ktorým čelí od tretích krajín. Dodal, že autoritárske režimy na čele s Ruskom a Čínou majú záujem oslabovať nielen EÚ a jej inštitúcie, ale aj jednotlivé členské štáty.



"Potrebujeme byť voči týmto zahraničným zásahom odolnejší. Aj preto sme odcestovali do Londýna. Cieľom našej misie je bližšie sa oboznámiť s opatreniami, ktoré Británia prijala, aby ochránila svoj parlament a ďalšie inštitúcie pred zásahmi z tretích krajín a hybridnými hrozbami," povedal Bilčík.



V rámci tejto misie sa členky a členovia delegácie stretnú s poslancami Dolnej snemovne britského parlamentu, členmi Snemovne lordov i zástupcami britskej vlády, ktorí pripravovali nové pravidlá a štandardy pre bezpečnejšie fungovanie britských verejných inštitúcií.



Bilčík spresnil, že EP touto misiou vysiela politický signál, že obe strany dokážu úzko spolupracovať pri ochrane demokratických inštitúcií aj potom, ako Spojené kráľovstvo z EÚ odišlo.



Slovenský europoslanec vyjadril presvedčenie, že krokmi, ktoré Británia robí v boji proti dezinformáciám a zahraničnému zasahovaniu, sa môže inšpirovať aj Slovensko, ktoré je ako jeden z najbližších spojencov Ukrajiny vďačným terčom zahraničného zasahovania.





