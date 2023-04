Bilčík: Srbsko musí byť za jedno s EÚ, čo sa týka vojny na Ukrajine

Brusel 26. apríla (TASR) - Hlavným cieľom správy o Srbsku, ktorú v stredu v Európskom parlamente schválili poslanci Výboru pre zahraničné veci (AFET), bolo predložiť realistickú a vyváženú správu a podporiť strategický cieľ Srbska, ktorým je vstup do Európskej únie. Uviedol to pre TASR europoslanec Vladimír Bilčík (EPP), stály spravodajca EP pre Srbsko a autor tejto správy.



Podľa jeho slov ide o dôležitý politický dokument, ktorý hodnotí pokrok Srbska na ceste do EÚ a načrtáva ďalší postup v prístupovom procese. O správe bude Európsky parlament hlasovať v pléne 10. mája v Štrasburgu.



Srbi by sa podľa Bilčíka mali zamerať najmä na posilnenie nezávislosti súdnictva, boj proti organizovanému zločinu a korupcii a posilnenie nezávislého mediálneho prostredia. Podstatné časti správy sú venované energetickej politike, najmä odstráneniu závislosti od Ruska a fosílnych palív a zlepšeniu environmentálnych otázok.



"Moja správa oceňuje priebeh posledných parlamentných volieb, pričom poukazuje na určité nedostatky a víta návrat opozície do srbského Národného zhromaždenia. Ako spoluorganizátora parlamentného dialógu v Srbsku ma povzbudzujú aj pozitívne signály všetkých relevantných politických strán, ktoré majú záujem spolupracovať s Európskym parlamentom na zlepšovaní parlamentnej kultúry," uviedol Bilčík.



Zároveň však pripomenul, že Srbsko zostáva jedinou kandidátskou krajinou na západnom Balkáne, ktorá nepodporila sankcie EÚ voči Rusku, čo jeho správa zdôraznila. "Európske krajiny v časoch vojny musia držať spolu na základe spoločných hodnôt. Očakávam, že všetci politickí lídri v Srbsku zaujmú jasný postoj a odsúdia Rusko za jeho inváziu na Ukrajinu," vysvetlil.



Bilčík pripomenul, že dialóg Belehrad-Priština za posledný rok prešiel turbulentnými obdobiami. Odsúdil prípady násilia voči Srbom v Kosove, rovnako ako pokusy zastrašiť tých, ktorí pracujú na európskej budúcnosti regiónu.



"V posledných mesiacoch vidíme príležitosť na dosiahnutie dlho očakávanej normalizácie vzťahov medzi Srbskom a Kosovom. To si bude vyžadovať európsku víziu, skutočný záväzok rokovať v dobrej viere a určitý stupeň politickej odvahy od lídrov na oboch stranách," opísal situáciu. Doplnil, že úspech v normalizácii srbsko-kosovských vzťahov bude aj európskym úspechom.