Bilčík: Zneužívanie spywaru proti opozícii je proti hodnotám EÚ

Brusel/Štrasburg 9. mája (TASR) - Nezákonné sledovanie je proti základných hodnotám Európskej únie. Pre TASR to v utorok uviedol poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík. V rámci skupiny európskych ľudovcov (EPP) sa podieľal na tvorbe záverečnej správy výboru EP na prešetrenie používania softvéru Pegasus a podobných programov (PEGA).



Výbor PEGA po ročnom skúmaní situácie v tejto oblasti prijal v pondelok večer záverečnú správu a odporúčania pre inštitúcie EÚ a členské krajiny eurobloku.



"Nezákonné sledovanie politických oponentov, novinárov, právnikov a ľudskoprávnych aktivistov je proti základných hodnotám Európskej únie a nesmie sa používať ako politická zbraň," upozornil Bilčík.



Dodal, že EP nevidí cestu v tom, aby špionážne softvéry (spywary) ako Pegasus ši Predátor boli zakázané. Členské krajiny EÚ potrebujú pokročilé technologické nástroje, aby mohli brániť národnú bezpečnosť a čeliť hrozbám akými sú terorizmus, organizovaný zločin alebo útoky proti ústavnému poriadku.



"Je však kľúčové, aby sa tak dialo v jasne určených hraniciach," odkázal.



Bilčík v rámci oficiálneho vyhlásenia EPP spresnil, že ľudovci zdôrazňujú potrebu podporovať tých, ktorí boli nezákonne terčom spywaru. To by malo zahŕňať prístup k účinným právnym prostriedkom nápravy na základe noriem definovaných Európskym súdom pre ľudské práva. "Potrebujeme nový európsky subjekt, ktorý zabezpečí technickú a právnu podporu nezákonne sledovaných osôb," uviedol.



EPP ako najväčšia politická frakcia v EP jasne zdôraznila, že špionážne softvéry sa musia zameriavať na zločin, nie na politickú opozíciu, právnikov či aktivistov.



"Keď bezpečnostné zložky používajú spyware, musí to byť v jasne definovaných hraniciach," uviedla EPP. Zneužívanie spywaru v Poľsku a Maďarsku, na čo poukázalo vyšetrovanie PEGA, bolo "zjavným porušením zásad právneho štátu". Podľa EPP existuje riziko, že súčasná poľská vláda by mohla opäť špehovať opozíciu alebo novinárov pred parlamentnými voľbami na jeseň tohto roku.



"Sme znepokojení možnosťou, že by vláda PiS mohla opäť zasahovať do nadchádzajúcich poľských parlamentných volieb pomocou spywaru," opísal situáciu španielsky europoslanec Juan Ignacio Zoido, hovorca skupiny EPP vo vyšetrovacom výbore PEGA.