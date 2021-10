Bilčík:Správa EÚ o kandidátskych krajinách ukazuje na potrebu reforiem

Štrasburg 19. októbra (TASR) - Všetky hodnotiace správy Európskej komisie o krajinách, ktoré majú záujem o vstup do EÚ, obsahujú jednu dôležitú tému: potrebu pokročiť v požadovaných reformách. Uviedol to v utorok v Štrasburgu pre TASR poslanec Európskeho parlamentu (EP) Vladimír Bilčík (SPOLU) v súvislosti so zverejnením tzv. rozširovacieho balíčka, ktorý večer na zasadnutí zahraničnopolitického výboru EP predstavil eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi.



Ten poslancov informoval o detailoch balíčka, ktorý podrobne posudzuje stav prístupových rokovaní v siedmich kandidátskych krajinách – v šiestich štátoch západného Balkánu a v Turecku.



"Chcel by som vyzvať politických lídrov z krajín, ktorým sa v europarlamente venujem, Čiernej Hory a Srbska, aby si z týchto správ vzali najdôležitejší odkaz. Že bez reforiem sa nepohneme. Úsilie o členstvo v EÚ je ako maratón - je potrebné rozložiť reformné úsilie na viac etáp, no musíme sa neustále hýbať vpred," povedal Bilčík, ktorý je členom uvedeného výboru, stálym spravodajcom EP pre Srbsko a predsedom delegácie EP pre vzťahy s Čiernou Horou.



Utorňajšia diskusia s Várhelyim sa podľa neho neviedla len o tom, čo jednotlivé kandidátske krajiny môžu urobiť pre svoje členstvo, ale aj o tom, čo EÚ môže urobiť pre región, aby kandidátskym krajinám pomohla v ich úsilí.



"Musíme sa zapájať do diania priamo v kandidátskych krajinách a ukazovať pozitívnu víziu, ktorá ale musí byť podložená konkrétnymi činmi. Za taký považujem napríklad priame zapojenie našich partnerov zo západného Balkánu do Konferencie o budúcnosti Európy," uviedol Bilčík, ktorý je ako jediný zo 14 slovenských europoslancov súčasťou 108-člennej delegácie EP sledujúcej činnosť a výsledky Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE).



Zároveň spresnil, že pokiaľ nebude európska perspektíva pre krajiny západného Balkánu uveriteľná, vplyv Ruska a Číny v blízkom susedstve EÚ narastie, čo by bolo zlou správou aj pre Slovensko.



Z pohľadu kandidátskych štátov je podľa neho dôležité dianie v Srbsku, ktoré čaká "supervolebný" rok a bude veľmi dôležité, aby v tejto krajine prebehli férové a slobodné voľby. Čo znamená, aby si politická scéna osvojila výsledky medzistraníckeho dialógu, ktorý pod taktovkou europarlamentu už priniesol konkrétne opatrenia pre lepšiu politickú súťaž. Dodal, že bude veľmi dôležité, aby relevantní politickí aktéri v Srbsku voľby nebojkotovali, ale v nich kandidovali.



Spomenul aj príklad Čiernej Hory, ktorá je dlhé roky na čele reformného pelotónu v regióne západného Balkánu, avšak v poslednom roku sa reformy zastavili. "Potrebujeme vidieť konkrétne kroky, nielen proeurópske deklarácie z Podgorice," konštatoval Bilčík.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)