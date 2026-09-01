< sekcia Zahraničie
Bild: Nemecko plánuje obviniť Rusko z pokusu o útok na letisko
Bild sa v správe odvoláva na svoje bezpečnostné zdroje. Rezort vnútra a hovorca vlády sa k záležitosti odmietli vyjadriť.
Autor TASR
Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecké ministerstvá vnútra a zahraničných vecí pripravujú v utorok vyhlásenie, že ruské spravodajské služby sú zodpovedné za pokus o dronový útok na ukrajinské nákladné lietadlo na letisku Lipsko/Halle zo začiatku augusta, uviedol v utorok denník Bild. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Bild sa v správe odvoláva na svoje bezpečnostné zdroje. Rezort vnútra a hovorca vlády sa k záležitosti odmietli vyjadriť. Rezort diplomacie bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.
Spravodajské portály Welt am Sonntag a Politico v nedeľu informovali, že nemecká vláda plánuje vyvodiť zodpovednosť voči Rusku za pokus o dronový útok na letisko, ktoré je dôležitým centrom leteckej nákladnej dopravy predovšetkým pre zásielkovú spoločnosť DHL. Vláda podľa nich zároveň pripravuje protiopatrenia voči Moskve.
Členovia nemeckej vlády uviedli, že za útokom môžu stáť „zahraničné mocnosti“, no niektorí poslanci označili za vinníka priamo Rusko, ktoré vo februári 2022 rozpútalo vojnu proti Ukrajine. Ruské veľvyslanectvo v Berlíne odmietlo tieto obvinenia a označilo ich za „vykonštruovanú provokáciu“ či „novú vlnu protiruskej hystérie v Nemecku“.
Bild sa v správe odvoláva na svoje bezpečnostné zdroje. Rezort vnútra a hovorca vlády sa k záležitosti odmietli vyjadriť. Rezort diplomacie bezprostredne nereagoval na žiadosť o komentár.
Spravodajské portály Welt am Sonntag a Politico v nedeľu informovali, že nemecká vláda plánuje vyvodiť zodpovednosť voči Rusku za pokus o dronový útok na letisko, ktoré je dôležitým centrom leteckej nákladnej dopravy predovšetkým pre zásielkovú spoločnosť DHL. Vláda podľa nich zároveň pripravuje protiopatrenia voči Moskve.
Členovia nemeckej vlády uviedli, že za útokom môžu stáť „zahraničné mocnosti“, no niektorí poslanci označili za vinníka priamo Rusko, ktoré vo februári 2022 rozpútalo vojnu proti Ukrajine. Ruské veľvyslanectvo v Berlíne odmietlo tieto obvinenia a označilo ich za „vykonštruovanú provokáciu“ či „novú vlnu protiruskej hystérie v Nemecku“.