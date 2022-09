Bild: Počet nelegálnych vstupov z Česka do Nemecka dosiahol maximum

Berlín 5. septembra (TASR) – Počet ľudí neoprávnene vstupujúcich do Nemecka cez hranice s Českom dosiahol rekordnú úroveň. S odvolaním sa na políciu o tom v nedeľu večer informoval nemecký denník Bild, z ktorého webu TASR čerpala. Podľa správy prevádzači využívajú na prepravu utečencov do Nemecka trasu vedúcu cez Slovensko a Česko.



V júni 2022 zaznamenala spolková polícia približne 2000 neoprávnených vstupov, čo je oproti vlaňajšku nárast o 140 percent. Zo správy nemeckej vlády o migrácii, ktorú Bild získal, tiež vyplýva, že v auguste zaevidovali viac než 3000 neoprávnených vstupov len cez hranice Česka so spolkovou krajinou Sasko. Dostať sa do Nemecka sa takto pokúsili prevažne Sýrčania, Afganci a Iračania.



Šéf odborov spolkovej polície Heiko Teggatz žiada v tejto súvislosti ministerku vnútra Nancy Faeserovú, aby bezodkladne nariadila stacionárne kontroly na hraniciach s Českou republikou.



"Tento vývoj je alarmujúci a je ďalším dôkazom, že ochrana vonkajších európskych hraníc vykazuje veľké nedostatky," povedal Teggatz pre Bild. "Prevádzačské gangy sa presunuli a v súčasnosti využívajú trasu, ktorá k nám vedie cez Slovensko a Česko."



Bild dodal, že len na hlavnú železničnú stanicu v Drážďanoch prichádzajú denne stovky migrantov vlakom z Prahy. Ďalšími ťažiskovými trasami sú diaľnice A4 a A17.