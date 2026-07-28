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Bild: Útočník z Berlína vo videu prisahal vernosť Islamskému štátu

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Kvety a dúhové vlajky umiestnené pred Brandenburskou bránou na pamiatku obetí útoku autom počas sobotňajšieho pochodu Pride v Berlíne v Nemecku v pondelok 27. júla 2026. Foto: TASR/AP

Pri útoku prišla o život žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia.

Autor TASR
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Berlín 28. júla (TASR) - Útočník, ktorý v sobotu vrazil vozidlom do davu ľudí počas sprievodu Christopher Street Day v Berlíne, prisahal vernosť džihádistickej organizácií Islamský štát (IS). Uviedol to na videozázname, ktorý polícia našla v jeho mobilnom telefóne, informoval v utorok denník Bild. Útok nemecké úrady vyšetrujú ako islamistický terorizmus, píše TASR.

Pri útoku prišla o život žena z Poľska a 29 ľudí utrpelo zranenia. Podozrivý 21-ročný muž z miesta činu ušiel. Polícia ho v nedeľu smrteľne postrelila pri pátracej operácii.

Video bolo podľa nemenovaných zdrojov nakrútené v sobotu - v deň útoku, pri ktorom páchateľ vrazil prenajatou dodávkou do skupiny účastníkov sprievodu na podporu práv LGBTQ+ ľudí v berlínskom parku Tiergarten.

Vyšetrovatelia telefón útočníka podľa Bildu našli v spomínanom vozidle. Nie je jasné, prečo ho stratil, denník však špekuluje, že sa to mohlo stať pri náraze. V dodávke bolo puzdro na mačetu, s ktorou sa útočník vrhol na okoloidúcich. Tú pravdepodobne zahodil počas úteku a zatiaľ sa nenašla.

Útočník bol identifikovaný ako nemecký občan s libanonskými koreňmi Abdul Ballout, narodený v roku 2005 v Berlíne. Podľa berlínskej prokuratúry sa v uplynulých mesiacoch radikalizoval a v roku 2025 sa opakovane pokúsil vycestovať do zahraničia s cieľom pridať sa k IS.

Spolkový minister vnútra Alexander Dobrindt už v nedeľu informoval, že podľa nemeckých vyšetrovateľ bol útok na sprievod islamistickým trestným činom a že jeho páchateľ zjavne patril k islamistickej scéne.

Nemecký Spolkový kriminálny úrad v súčasnosti považuje 410 osôb v krajine za islamistickú hrozbu, ako v utorok s odvolaním sa na údaje polícia informovala mediálna skupina RND. Táto bilancia je platná k 1. júlu a zahŕňa ľudí spojených s islamistickým terorizmom alebo extrémizmom, ktorých považujú za schopných uskutočniť závažné násilné činy.
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