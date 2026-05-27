< sekcia Zahraničie
Bild: Vo vedení CDU sa diskutuje o výmene Merza
Takéto úvahy podľa Bildu zatiaľ nemajú formálny charakter.
Autor TASR
Berlín 27. mája (TASR) — Nemecký kancelár Friedrich Merz zápasí s historicky nízkou mierou popularity. Reformy, ktoré sľúbil, nechávajú na seba čakať. Situácia v jeho Kresťanskodemokratickej únii (CDU) je zrejme taká napätá, že sa uvažuje o jeho nahradení. V stredu to uviedol portál denníka Bild, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.
Takéto úvahy podľa Bildu zatiaľ nemajú formálny charakter, no v menších skupinách, najmä v aplikácii WhatsApp, sa nastolila otázka, či je takáto možnosť vôbec možná a aká realistická by bola v prípade potreby.
Bild vysvetľuje, že nemecká ústava umožňuje zmenu na čele vlády prostredníctvom konštruktívneho vyslovenia nedôvery v Spolkovom sneme (Bundestagu), dolnej komore parlamentu, a predčasné voľby nie sú potrebné. Ak by kancelár rezignoval, proces by bol ešte jednoduchší. V takom prípade by spolkový prezident musel nominovať nového kandidáta, o ktorom by hlasoval Spolkový snem.
Z politického hľadiska by bol takýto manéver mimoriadne riskantný. Merz by musel opustiť svoju pozíciu – buď dobrovoľne, alebo pod tlakom zvnútra strany. Názory na to, či by tak urobil, sa líšia. Zdroj blízky Merzovi pre Bild povedal, že kancelár si verejnú kritiku berie veľmi k srdcu. Podľa tohto zdroja by mohol odstúpiť, ak by neuskutočnil hlavné reformy.
Iný zdroj s tým nesúhlasil a naznačil, že Merz sa dobrovoľne nevzdá pozície, o ktorú tak tvrdo bojoval. Roky súperil o líderstvo v CDU s Angelou Merkelovou, pravdepodobne s ambíciou na kancelársky post. Tento boj síce prehral, no po jej odchode sa vrátil.
Ako potenciálny Merzov nástupca sa najčastejšie spomína premiér Severného Porýnia-Vestfálska Hendrik Wüst. V rebríčku popularity inštitútu INSA je na treťom mieste, teda ďaleko pred Merzom, a je tak najobľúbenejším politikom CDU. Medzi ďalšími kandidátmi sa podľa Bildu spomínajú hesenský premiér Boris Rhein a saský ministerský predseda Michael Kretschmer.
Úspech výmeny Merza závisí aj od koaličných sociálnych demokratov (SPD). Tí by museli podporiť nového kancelára a pokračovať v koalícii. Podľa Bildu je však frustrácia z Merza v SPD taká veľká, že sa o tejto možnosti už diskutuje.
Samotný kancelár sa k špekuláciám o svojej možnej výmene doteraz oficiálne nevyjadril. Zdroje blízke Merzovi však podľa Bildu tvrdia, že je to „naivný nápad“ a prejav „nebezpečného sklonu k rozdúchavaniu konfliktu“. Každý, kto sa zapája do takýchto špekulácií, nahráva populistickej Alternatíve pre Nemecko (AfD) a oslabuje postavenie stredových strán. „Vždy je jednoduchšie hovoriť o osobe, ako sa vážne zaoberať sadzbami dane z príjmu alebo reformou ošetrovateľskej starostlivosti,“ cituje Bild nemenovaného člena CDU.
Takéto úvahy podľa Bildu zatiaľ nemajú formálny charakter, no v menších skupinách, najmä v aplikácii WhatsApp, sa nastolila otázka, či je takáto možnosť vôbec možná a aká realistická by bola v prípade potreby.
Bild vysvetľuje, že nemecká ústava umožňuje zmenu na čele vlády prostredníctvom konštruktívneho vyslovenia nedôvery v Spolkovom sneme (Bundestagu), dolnej komore parlamentu, a predčasné voľby nie sú potrebné. Ak by kancelár rezignoval, proces by bol ešte jednoduchší. V takom prípade by spolkový prezident musel nominovať nového kandidáta, o ktorom by hlasoval Spolkový snem.
Z politického hľadiska by bol takýto manéver mimoriadne riskantný. Merz by musel opustiť svoju pozíciu – buď dobrovoľne, alebo pod tlakom zvnútra strany. Názory na to, či by tak urobil, sa líšia. Zdroj blízky Merzovi pre Bild povedal, že kancelár si verejnú kritiku berie veľmi k srdcu. Podľa tohto zdroja by mohol odstúpiť, ak by neuskutočnil hlavné reformy.
Iný zdroj s tým nesúhlasil a naznačil, že Merz sa dobrovoľne nevzdá pozície, o ktorú tak tvrdo bojoval. Roky súperil o líderstvo v CDU s Angelou Merkelovou, pravdepodobne s ambíciou na kancelársky post. Tento boj síce prehral, no po jej odchode sa vrátil.
Ako potenciálny Merzov nástupca sa najčastejšie spomína premiér Severného Porýnia-Vestfálska Hendrik Wüst. V rebríčku popularity inštitútu INSA je na treťom mieste, teda ďaleko pred Merzom, a je tak najobľúbenejším politikom CDU. Medzi ďalšími kandidátmi sa podľa Bildu spomínajú hesenský premiér Boris Rhein a saský ministerský predseda Michael Kretschmer.
Úspech výmeny Merza závisí aj od koaličných sociálnych demokratov (SPD). Tí by museli podporiť nového kancelára a pokračovať v koalícii. Podľa Bildu je však frustrácia z Merza v SPD taká veľká, že sa o tejto možnosti už diskutuje.
Samotný kancelár sa k špekuláciám o svojej možnej výmene doteraz oficiálne nevyjadril. Zdroje blízke Merzovi však podľa Bildu tvrdia, že je to „naivný nápad“ a prejav „nebezpečného sklonu k rozdúchavaniu konfliktu“. Každý, kto sa zapája do takýchto špekulácií, nahráva populistickej Alternatíve pre Nemecko (AfD) a oslabuje postavenie stredových strán. „Vždy je jednoduchšie hovoriť o osobe, ako sa vážne zaoberať sadzbami dane z príjmu alebo reformou ošetrovateľskej starostlivosti,“ cituje Bild nemenovaného člena CDU.