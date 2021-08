Bill a Melinda Gatesovci sú oficiálne rozvedení

Washington 3. augusta (TASR) - Bill Gates a jeho manželka Melinda Frenchová Gatesová sú od pondelka oficiálne rozvedení. Stalo sa tak tri mesiace po tom, ako pár oznámil, že sa rozhodli ukončiť svoje 27 rokov trvajúce manželstvo, informovala agentúra Bloomberg.



Manželstvo prominentného páru ukončil v pondelok súd v štáte Washington. Podľa záznamov zo súdneho konania ani jedna zo strán nebude dostávať "manželské výživné" a ani si naplánuje po rozvode zmeniť meno.



Súd zároveň nariadil Gatesovcom, aby si rozdelili majetok v súlade so zmluvou o rozluke, ktorej znenie je v prípade rozvodu dôverné. Počas pondelkového súdu označil sudca plán rozdelenia majetku Gatesovcov za "spravodlivý a nestranný".



Podľa zákonov štátu Washington je všetok majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva, považovaný za spoločný. Zákon v tomto prípade však môže nahradiť dohoda, ktorá určuje ako si manželia majetok rozdelia. S touto zmluvou však musia súhlasiť obe dotknuté strany a súd ju musí považovať za spravodlivú, píše Bloomberg.



Pozornosť mnohým sa po rozvode páru upiera k Nadácii Billa a Melindy Gatesovcov. Z nadácie sa v júni stiahol investor Warren Buffett, ktorý bol okrem páru jediným členom vedenia nadácie.



Gatesová (rodená Melinda Ann Frenchová) môže podľa agentúry Bloomberg do dvoch rokov taktiež opustiť svoj post v nadácii v prípade, ak by so svojím bývalým manželom nedokázala spolupracovať.



Bill Gates (65) je podľa časopisu Forbes štvrtým najbohatším mužom sveta. Jeho majetok má podľa Bloomberg Billionaires Index v súčasnosti hodnotu 150 miliárd dolárov.