Bill Clinton bude mať v Prahe príhovor k výročiu vstupu Česka do NATO

Praha 10. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Bill Clinton pricestoval v sobotu večer zo Spojených štátov do Prahy. V utorok vystúpi na konferencii Naša bezpečnosť v Španielskej sále Pražského hradu, na ktorej si účastníci pripomenú 25. výročie vstupu Česka do Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR prevzala sobotňajšiu správu z českej spravodajskej televízie ČT24.



Clinton bol šéfom Bieleho domu v rokoch 1993 až 2001, keď sa NATO rozšírilo o Poľsko, Maďarsko a Česko. Do Prahy prišiel na pozvanie českého prezidenta Petra Pavla.



Konferenciu Naša bezpečnosť organizuje spolok Jagello 2000 a okrem Clintona na nej vystúpia českí ústavní činitelia alebo bývalý generálny tajomník NATO George Robertson. Organizátori konferencie pripomenuli, že na začiatku svojho prvého funkčného obdobia Clinton prvýkrát v dejinách načrtol víziu Európy bez konfliktov, nerozdelenú a demokratickú.



Americký exprezident navštívil Prahu niekoľkokrát. Najprv v 70. rokoch ako 24-ročný študent, potom v januári 1994 už ako 42. prezident USA. Pre Česko to bol vtedy zlomový moment. Clinton v Prahe potvrdil, že NATO má záujem sa rozšíriť, a to sa stalo o päť rokov neskôr v roku 1999 - novými členmi sa prvýkrát stali bývalé sovietske satelity, okrem Česka aj Poľsko a Maďarsko.



Clinton prišiel do Prahy aj v roku 2001, už ako bývalý exprezident, na pozvanie Václava Havla.



V roku 2011 sa Clinton prišiel s Václavom Havlom rozlúčiť. Spolu s vtedajším britským premiérom a francúzskym prezidentom patril so svojou manželkou a vtedajšou šéfkou americkej diplomacie Hillary Clintonovou medzi najvýznamnejších politikov, ktorí sa zúčastnili na Havlovom pohrebe. Českého prezidenta označil za svojho priateľa, uviedla ČT24.