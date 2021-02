Bill Gates daruje dve miliardy dolárov na boj proti klimatickej zmene

Seattle 15. februára (TASR) - Zakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates venuje počas nasledujúcich piatich rokov dve miliardy dolárov na boj proti klimatickej zmene. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na nemecký ekonomický denník Handelsblatt.



Aby sa zamedzilo hroziacej klimatickej katastrofe, sú podľa Gatesa nevyhnutné inovácie, preto chce ohlásené prostriedky investovať do rôznych súvisiacich projektov a start-upov. Potrebná zmena prístupu bude podľa neho náročná, avšak nie nemožná.



Podnikateľ a filantrop tiež vyzval vlády krajín sveta, aby počas nasledujúcich desiatich rokov najmenej späťnásobili svoje investície do výskumných projektov v oblasti čistej energie a ďalších inovácií.



Odhaduje, že na naplnenie tohto cieľa bude potrebné do výskumu celkovo investovať najmenej 100 miliárd dolárov (približne 82 miliárd eur) ročne.



Vo svojej najnovšej knihe "How to avoid a climate disaster" (Ako sa vyhnúť klimatickej katastrofe) vyzýva Gates na úplnú elimináciu emisií oxidu uhličitého do roku 2050 v snahe zabrániť obrovským environmentálnym a ekonomickým škodám.



Podľa Gatesa je nevyhnuté, aby ľudstvo zmenilo chod svojej ekonomiky takým tempom, ako ešte nikdy doposiaľ. Dôležitosť v tomto smere pripisuje prechodu na využívanie obnoviteľných zdrojov v podobe solárnej či veternej energie, ako aj zavedeniu tzv. uhlíkovej dane.