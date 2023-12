Billström: Maďarsko neratifikuje žiadosť Švédska do NATO ako posledné

Štokholm 12. decembra (TASR) - Maďarsko zopakovalo svoj prísľub, že nebude poslednou členskou krajinou Severoatlantickej aliancie, ktorá ratifikuje žiadosť Švédska o vstup do NATO. Uviedol to v utorok švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström, ktorý sa v pondelok stretol so šéfom maďarskej diplomacie Péterom Szijjártóom. TASR prevzala správu z agentúry Reuters.



"Jeho jasný odkaz bol - áno, dodržíme (svoj sľub). Nebudeme poslední," odpovedal Szijjártó podľa Billströma na otázku, či Maďarsko trvá na svojom vyhlásení. Obaja ministri sa stretli v Bruseli.



Švédsko sa spolu s Fínskom rozhodli ukončiť svoju dlhotrvajúcu politiku vojenskej neutrality po tom, čo Rusko vlani vo februári zaútočilo na susednú Ukrajinu. Fínsko sa k Aliancii oficiálne pripojilo v apríli 2023. Ratifikáciu švédskej žiadosti naďalej odkladajú Turecko a Maďarsko.



Ankara v novembri naznačila, že by mohla byť pripravená schváliť žiadosť Štokholmu o vstup do NATO v priebehu niekoľkých týždňov.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan však následne prišiel s podmienkou, že Turecko ratifikuje žiadosť Švédska len v prípade, ak Kongres USA zároveň odsúhlasí tureckú požiadavku na nákup desiatok stíhačiek F-16 a náhradných dielov.



Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena tento predaj podporuje. Kontrakt však narazil na relatívne silný odpor na pôde amerického Kongresu, kde voči nemu vzniesli výhrady odporcovia z radov demokratov aj republikánov, ktorým prekáža porušovanie ľudských práv v Turecku, napäté turecko-grécke vzťahy či práve neochota Ankary ratifikovať švédsku žiadosť o členstvo v NATO.



Billström povedal, že Štokholm pozorne sleduje rokovania medzi Tureckom a USA a nemá "žiadne nové informácie" o tom, kedy Ankara ratifikuje žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie.