Billström opäť vyzval Turecko, aby ratifikovalo vstup Švédska do NATO

Štokholm 21. júna (TASR) - Turecký parlament by mal začať s ratifikáciou žiadosti Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie, pretože Štokholm už splnil svoje záväzky vyplývajúce z dohody s Ankarou. V stredu to uviedol švédsky minister zahraničných vecí Tobias Billström. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Švédsko spolu s Fínskom požiadali vlani o vstup do NATO vlani po ruskej invázii na Ukrajinu a po desaťročiach sa pre obavy z agresie Moskvy odchýlili od politiky neutrality.



Fínsko sa oficiálne stalo 31. členom Severoatlantickej aliancie v apríli. Švédsku žiadosť však aj naďalej blokuje Turecko pre bezpečnostné obavy. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nedávno uviedol, že Ankara nedá zelenú vstupu Švédska do NATO, ak v Štokholme neustanú protiturecké protesty.



"Podľa nášho úsudku sme urobili to, čo sa od nás očakávalo. Teraz je čas, aby turecký parlament začal s ratifikačným procesom," povedal šéf švédskej diplomacie pre Reuters. Švédsko podľa jeho slov naďalej dúfa, že sa mu podarí vstúpiť do tejto vojenskej aliancie do summitu NATO vo Vilniuse, ktorý sa bude konať 11. a 12. júla. Dodal, že Štokoholm nemá "plán B".



Turecko viackrát kritizovalo, že Švédsko poskytuje útočisko členom skupín, ktoré Ankara považuje za teroristické. Preto nedávno prijalo nový protiteroristický zákon, čím podľa Billströma splnilo záväzky vyplývajúce z dohody s Tureckom podpísanej vlani v Madride. Ankaru však ani tento krok zatiaľ nepresvedčil, konštatuje Reuters.



Žiadosť Švédska o vstup do NATO doteraz stále neratifikovalo ani Maďarsko.