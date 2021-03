Bin Ládinov syn chce v Normandii viesť počítačový kurz pre seniorov

Paríž 9. marca (TASR) - Štvrtý syn Usámu bin Ládina žije už päť rokov v Normandii na severe Francúzska. Spolu s manželkou by v dohľadnom čase chceli založiť združenie zamerané na zvyšovanie počítačovej gramotnosti seniorov. V utorok o tom informovala televízia BFM.



V nemenovanej obci v kraji Orne 39-ročného Omara Bin Ladena každý pozná a váži si ho, lebo je ochotný pomôcť, keď treba. Miestni tvrdia, že Omar Bin Laden sa snaží zapadnúť do komunity. Označujú ho za diskrétneho muža, ktorý je "na míle vzdialený" svojmu otcovi - vodcovi teroristickej siete al-Káida.



Omar Bin Laden, ktorého detstvo bolo poznačené násilím, sa teraz venuje aj svojej ďalšej vášni: maľovaniu, informovala televízia BFM. Jeho priatelia tvrdia, že jeho maliarsky štýl "trochu pripomína Paula Gauguina, má talent".



Jeho otec, vodca teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládin, mal byť okrem iných teroristických útokov aj organizátorom a financovateľom útokov z 11. septembra 2001 na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku a na Pentagón vo Washingtone, pri ktorých zahynulo najmenej 2973 ľudí.



O život prišiel 2. mája 2011 pri prestrelke v dome, v ktorom sa ukrýval v pakistanskom meste Abbóttabád. Zabilo ho malé komando amerických vojakov.



Pred smrťou bol bin Ládin na čele rebríčka desiatich najhľadanejších teroristov na svete. Americký Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) vypísal za informácie, ktoré by viedli k jeho zadržaniu, 50 miliónov dolárov.



Omar ben Laden je štvrtým najstarším synom spomedzi 20 detí, ktoré mal bin Ládin so svojimi manželkami.