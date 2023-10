Bin Salmán sa stretol so Sunakom. Odsúdil útoky na civilistov v Gaze

Rijád 20. októbra (TASR) - Saudskoarabský korunný princ Muhammad bin Salmán označil vo štvrtok útoky na civilistov v pásme Gazy za "ohavné" a varoval pred "nebezpečnými dôsledkami" v prípade, že sa vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas rozšíri, uviedli tamojšie médiá. Informovala o tom agentúra AFP.



Bin Salmán, de facto líder krajiny, to povedal počas stretnutia s britským premiérom Rishim Sunakom, ktorý sa pred návštevou Rijádu stretol s izraelskými lídrami. Naliehal pritom na väčšie dodávky humanitárnej pomoci do Gazy.



Sunak i saudskoarabský korunný princ sa "zhodli na tom, že straty nevinných životov v Izraeli a Gaze za uplynulé dva týždne sú hrozné", uviedol vo vyhlásení úrad britského premiéra.



Zhodli sa tiež na "naliehavej potrebe prístupu humanitárnej pomoci do Gazy v záujme poskytnutia životne dôležitých zásob vody, potravín a liekov".



Sunak zároveň "povzbudil korunného princa, aby využil saudskoarabské líderstvo v regióne na podporu stability, ako v súčasnosti, tak aj z dlhodobého hľadiska."



Od vypuknutia vojny medzi Izraelom a Hamasom Saudská Arábia vydala sériu vyhlásení, v ktorých odsúdila vysídlenie Palestínčanov z ich domovov v Gaze a útoky na "bezbranných civilistov", pričom potvrdila svoju podporu tzv. palestínskej otázky.



Najnovšia vlna násilia zasadila úder aj úsiliu administratívy amerického prezidenta Joea Bidena o sprostredkovanie dohody, podľa ktorej Saudská Arábia, strážca najposvätnejších miest islamu, uzná existenciu štátu Izrael, pripomína AFP. Minulý týždeň sa však objavili informácie, že sa Rijád rozhodol "pozastaviť diskusiu o možnej normalizácii."