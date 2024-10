Biometrický systém cestovných kontrol v schengene sa odkladá

Brusel 10. októbra (TASR) - Európska únia odložila zavedenie nového biometrického systému cestovných kontrol pre občanov tretích štátov vstupujúcich do schengenského priestoru. Pôvodne mal byť zavedený 10. novembra. Členské štáty Nemecko, Francúzsko a Holandsko vyhlásili, že potrebné IT systémy ešte nie sú pripravené. Vo štvrtok o tom informovala eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a webstránky Európskej komisie (EK).



"Dátum 10. novembra už nie je na stole," vyhlásila Johanssonová. Uviedla, že zatiaľ nebol stanovený nový harmonogram. EK však podľa nej skúma možnosti postupného zavedenia systému.



Nemecké ministerstvo vnútra vyhlásilo, že implementáciu brzdí nový centrálny IT systém, ktorý dodáva európska agentúra eu-LISA. Berlín tvrdí, že systém zatiaľ nie je dostatočne stabilný a funkčný.



Reuters pripomína, že do Nemecka, Francúzska a Holandska smeruje až 40 percent všetkých občanov tretích krajín, ktorí vstupujú do schengenského priestoru.



Systém nazývaný Vstup/Výstup vytvorí digitálny záznam spájajúci cestovný doklad s biometrickými údajmi potvrdzujúcimi totožnosť osoby, čím sa odstráni potreba ručne pečiatkovať pasy na vonkajších hraniciach EÚ. Od občanov tretích krajín, ktorí prichádzajú do schengenského priestoru, by sa vyžadovala registrácia odtlačkov prstov, sken tváre a museli by odpovedať na otázky ohľadom svojho pobytu.



EK tvrdí, že súčasný systém manuálneho označovania pasov odtlačkom pečiatky je časovo náročný, neposkytuje spoľahlivé údaje o prekračovaní hraníc a neumožňuje systematické odhaľovanie osôb, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu. Systém taktiež prispeje k predchádzaniu neregulárnej migrácii a pomôže chrániť bezpečnosť občanov EÚ.