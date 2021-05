BioNTech: Adaptácia vakcíny voči variantom nie je zatiaľ potrebná

Berlín 10. mája (TASR) – Nemecká farmaceutická firma BioNTech, ktorá spolu s americkou spoločnosťou Pfizer vyvinula vakcínu proti koronavírusu, v pondelok vyhlásila, že táto očkovacia látka si v súčasnosti nevyžaduje nijaké modifikácie, čo sa týka zaistenia ochrany pred nákazou variantmi koronavírusu. Informovala o tom agentúra AFP.



„Do dnešného dňa sa neobjavili nijaké dôkazy, že by bola adaptácia súčasnej vakcíny BioNTech voči hlavným identifikovaným vznikajúcim variantom (vírusu) nevyhnutná," uviedla nemecká firma vo vyhlásení.



BioNTech však napriek tomu už v marci spustil testovanie svojej očkovacej látky pre potreby vzniku modifikovanej verzie so zameraním na varianty vírusu, ak by to bolo v budúcnosti potrebné.



„Cieľom tejto štúdie je preskúmať cestu regulácie (vakcíny), ktorú by BioNTech a Pfizer podstúpili, ak by sa koronavírus SARS-CoV-2 zmenil natoľko, že by si vyžadoval aktualizovanú vakcínu," uviedla firma.



Predmetom výskumu je i možné využitie tretej dávky vakcíny s cieľom predĺžiť obdobie získanej imunity pred nákazou a ochrana pred variantmi vírusu. V apríli šéf BioNTechu Ugur Šahin oznámil, že vakcína jeho spoločnosti je účinná voči indickému variantu vírusu.



Vakcína od konzorcia BioNTech/Pfizer bola prvou schválenou očkovacou látkou proti covidu na Západe a odvtedy ju nasadili na boj proti pandémii desiatky krajín na svete. Aktuálne sa používa vo viac ako 90 krajinách a jej produkcia sa má do konca roka navýšiť až do troch miliárd dávok oproti pôvodne očakávaným 2,5 miliardám.