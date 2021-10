BioNTech chce vyrábať mRNA vakcíny v Senegale a Rwande

Dakar 26. októbra (TASR) - Senegal a Rwanda podpísali s nemeckou spoločnosťou BioNTech dohodu, ktorá sa týka výstavby tovární na výrobu mRNA vakcín. Má ísť o prvé komplexy svojho druhu na africkom kontinente. Informovala o tom v utorok agentúra AP.



Firma BioNTech, ktorá vyvinula vakcínu Comirnaty v spolupráci s americkým farmaceutickým gigantom Pfizer, uviedla, že výstavba oboch výrobných centier by sa mala začať v polovici budúceho roka.



"(Našim cieľom) je vyvinúť vakcíny v Afrike a vytvoriť udržateľné výrobné kapacity na spoločné zlepšenie lekárskej starostlivosti (v tomto regióne)," vyhlásil šéf spoločnosti BioNTech Ugur Šahin.



"Najmodernejšie zariadenia budú pre Afriku záchranou života a mohli by viesť k tomu, že Afričania v Afrike vyrobia milióny špičkových vakcín pre Afričanov," dodala podľa AP regionálna riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre Afriku Matshidiso Moetiová.



Odhaduje sa, že nové centrum v Senegale bude stáť vyše 170 miliónov eur. Čiastočne bude spolufinancované z prostriedkov európskych a amerických vlád a inštitúcií. BioNTech uviedol, že fabriky v Afrike by mohli vyrobiť až 50 miliónov dávok vakcín ročne, pričom kapacita sa bude v nasledujúcich rokoch ešte zvyšovať.



AP pripomenula, že nové výrobné centrá "pomôžu znížiť závislosť Afriky od dovozu vakcín", keďže kontinent v súčasnosti podľa WHO dováža až 99 percent očkovacích látok z iných častí sveta.



V Afrike celkovo žije vyše 1,3 miliardy ľudí, avšak zaočkovaných proti COVID-19 je len zhruba päť percent z nich.