BioNTech: Ochrana patentov nie je pri výrobe vakcín limitujúci faktor

Berlín/Mainz 6. mája (TASR) - Vedenie nemeckej farmaceutickej firmy BioNTech nepovažuje patenty za limitujúci faktor pri výrobe vakcín proti koronavírusu.



"Patenty nie sú limitujúcim faktorom pri výrobe a distribúcii našej vakcíny," uviedla spoločnosť so sídlom v Mainzi vo štvrtok v stanovisku pre agentúru AFP. Pozastavenie platnosti patentov z krátkodobého ani strednodobého hľadiska nezvýši globálnu produkciu vakcín, keďže ich výrobný proces je mimoriadne zložitý.



Spoločnosť tak takýmto vyjadrením odmietla návrh na celosvetové pozastavenie ochrany patentov farmaceutických firiem na vakcíny proti koronavírusu, s ktorým prišli USA. Vo svojom stanovisku ďalej argumentuje, že zodpovedajúce mechanizmy boli vyvinuté počas viac ako desiatich rokov. Všetky výrobné fázy musia byť vykonané precízne, čo si vyžaduje kvalifikovaný personál a ťažko dostupné suroviny. Ak sa tieto suroviny nebudú efektívne využívať na globálnej báze, mohlo by to znížiť produkciu v už zavedených výrobných sieťach.



Spoločnosť BionTech je presvedčená, že globálnu potrebu vakcín je možné uspokojiť neustálym rozširovaním siete certifikovaných výrobcov a skúsených zmluvných dodávateľov. Na dosiahnutí cieľa, aby boli vakcíny k dispozícii aj pre chudobnejšie krajiny, musia spolupracovať vlády, výrobcovia, ako aj národné a medzinárodné organizácie. Spoločnosť BionTech takýto postup plne podporuje.



Albert Bourla, riaditeľ americkej firmy Pfizer, ktorá s BioNTechom vyvinula vakcínu proti koronavírusu, v rozhovore pre AFP taktiež vyjadril nesúhlas so zrušením patentovej ochrany vakcín. Aj podľa neho patenty nie sú hlavnými prekážkami zvýšenia výroby a myslí si, že budovanie nových závodov by bolo kontraproduktívne. Namiesto toho by sa mala zvýšiť kapacita v existujúcich závodoch. V rozhovore pre AFP takisto dôrazne varoval pred narušením súčasného procesu "politicky motivovanými oznámeniami".



Podporovatelia návrhu na zrušenie patentovej ochrany predpokladajú, že uvoľnenie obmedzení urýchli výrobu lacných generických vakcín, čo pomôže chudobným krajinám, ktoré pre nedostatok dodávok majú problémy so zaočkovaním svojho obyvateľstva.



Odporcovia tohto návrhu zasa tvrdia, že poškodí práva na duševné vlastníctvo a oslabí motiváciu dosahovať zisky, čo v konečnom dôsledku nepriaznivo ovplyvní farmaceutický výskum a vývoj.



Firma BioNTech tiež informovala, že sa jej podarilo zvýšiť výrobu podpísaním licenčných a výrobných zmlúv s ďalšími farmaceutickými firmami, ako sú nemecká Merck, švajčiarska Novartis či francúzska Sanofi.



Americko-nemecké konzorcium Pfizer-BioNTech v súčasnosti svoju vakcínu dodáva do viac ako 90 krajín. Očakáva sa, že do konca tohto roka svoju výrobu zvýši na tri miliardy dávok.