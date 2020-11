BioNTech: Prvé vakcíny objednané Úniou môžeme dodať do konca roka

Berlín 11. novembra (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech oznámila, že prvé vakcíny proti ochoreniu COVID-19 objednané Európskou úniou môže začať dodávať do konca tohto roka, ak údaje potvrdia, že vakcíny sú bezpečné a účinné. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Spoločnosť BioNTech so sídlom v nemeckom meste Mainz, ktorá vyvíja očkovaciu látku spolu s americkou spoločnosťou Pfizer, uviedla, že "dodávky sa podľa predpokladu spustia do konca roka 2020 pod podmienkou, že klinické testovanie bude úspešné a vakcínu schvália regulačné úrady".



Obe spoločnosti tento týždeň v pondelok oznámili, že na základe výsledkov doterajšieho a ešte neúplného testovania má ich vakcína 90-percentnú účinnosť.



Európska komisia následne v utorok vyhlásila, že dokončuje zmluvu s BioNTech na nákup 200 miliónov dávok tejto vakcíny s možnosťou požiadať o dodanie ďalších 100 miliónov dávok, pričom v stredu túto zmluvu schválila. Vakcína využíva technológiu mRNA na "vycvičenie" imunitného systému tak, aby rozoznal koronavírus, zaútočil naň a zneškodnil ho, píše AP.



BioNTech tiež uviedla, že zásoby vakcíny pre EÚ sa vyrábajú v jej zariadení v Nemecku a v podniku Pfizeru v Belgicku. Predstavitelia spoločností Pfizer a BioNTech vyhlásili, že na základe pozitívnych údajov a dostupnosti potrebných bezpečnostných a výrobných údajov očakávajú, že v roku 2020 vyrobia celkovo do 50 miliónov dávok vakcíny a v roku 2021 až do 1,3 miliardy dávok.