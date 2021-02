BioNTech rokuje s Taiwanom, plánuje tam dodať vakcíny

Tchaj-pej/Berlín 18. februára (TASR) - Nemecká biofarmaceutická spoločnosť BioNTech stále plánuje dodať Taiwanu dávky svojej vakcíny proti chorobe COVID-19. Firma to oznámila vo štvrtok po tom, ako taiwanský minister zdravotníctva uviedol, že rokovania o kúpnej zmluve medzi ostrovným štátom a BioNTechom stroskotali v dôsledku "politického tlaku". Informovala o tom agentúra AFP.



Šéf taiwanského rezortu zdravotníctva Čchen Š'-čung v stredu povedal, že jeho krajina nedokázala zaobstarať päť miliónov dávok očkovacej látky BioNTech, "pretože niekto nechce, aby bol Taiwan príliš šťastný".



Jeho slová vyvolali znepokojenie, že Čína sa možno snaží zamedziť Taiwanu prístup k vakcínam, komentuje AFP.



Farmaceutická spoločnosť však vo štvrtok vyhlásila, že rokovania s Taiwanom stále prebiehajú.



"BioNTech je odhodlaný pomôcť skoncovať s pandémiou na celom svete a Taiwan plánujeme zásobiť našou vakcínou ako súčasť tohto globálneho cieľa," píše firma v krátkom vyhlásení.



Stručné komuniké však nespomína vyjadrenia taiwanského rezortu zdravia a ani nepribližuje dôvod, prečo v decembri nebola podpísaná kúpna zmluva.



AFP pripomína, že táto nemecká spoločnosť uzavrela dohodu s firmou Fosun Pharmaceutical Group so sídlom v Šanghaji o dodávke vakcín do Číny a Taiwanu.



Čínske ministerstvo zahraničných vecí obvinilo vo štvrtok Taiwan z "politickej manipulácie" a vytvárania rozruchu okolo politických otázok. Hovorkyňa rezortu Chua Čchun-jing zdôraznila, že svojim "taiwanským krajanom" chce Čína poskytnúť potrebnú podporu v boji proti pandémii.



Ostrovná krajina zaznamenala od začiatku pandémie menej ako 940 prípadov nákazy koronavírusom a len deväť súvisiacich úmrtí. Dosial sa jej však nedarilo zabezpečiť pre svojich obyvateľov očkovacie látky. Taiwan len nedávno oznámil nákup päť miliónov dávok vakcín od americkej spoločnosti Moderna a 200.000 dávok od konzorcia AstraZeneca/Oxford prostredníctvom programu COVAX. Ten zastrešuje WHO s cieľom zabezpečiť rovnomerné dodávky vakcín vo svete - vrátane najchudobnejších krajín.