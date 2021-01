BioNTech: V roku 2021 vyrobíme potenciálne dve miliardy dávok vakcíny

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Berlín 11. januára (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech v pondelok oznámila, že v roku 2021 chce vyrobiť až dve miliardy dávok vakcíny proti ochoreniu COVID-19 namiesto pôvodne plánovaných 1,3 miliardy dávok. Informovala o tom agentúra AFP." uviedla spoločnosť BioNTech, poukazujúc na možnosť získania až šiestich dávok z každej ampulky.Európska agentúra pre lieky (EMA) v piatok odporučila, aby lekári z jednej ampulky tejto vakcíny extrahovali šesť dávok namiesto doterajších piatich. Na využitie šiestej dávky sa však budú musieť použiť špecializované injekčné striekačky a ihly, v ktorých po aplikovaní vakcíny zostane čo najmenej nevyužitej látky.Zvýšenie výroby podľa stanoviska BioNTechu umožní neustále zlepšovanie výrobných procesov a rozširovanie existujúcich prevádzok. Spoločnosť okrem iného kúpila závod farmaceutického giganta Novartis v Marburgu, kde by sa výroba vakcín mala začať vo februári. Podarilo sa tiež získať viac dodávateľov a zmluvných výrobcov.BioNTech vyvinul vakcínu proti chorobe COVID-19, ktorú spôsobuje koronavírus SARS-CoV-2, spolu so spoločnosťou Pfizer. Očkovacia látka s obchodným názvom Comirnaty bola vo väčšine západných krajín prvou takouto vakcínou schválenou na použitie. Európska únia zakúpi dokopy 600 miliónov dávok tejto vakcíny, informovala v piatok predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.EÚ v mene svojich členských štátov vedie rokovania o dodávkach vakcín pre približne 450 miliónov obyvateľov. Doposiaľ uzavrela kontrakty so šiestimi rôznymi výrobcami na celkovo dve miliardy dávok.Zatiaľ však boli v EÚ schválené na použitie len dve vakcíny: od spoločností BioNTech/Pfizer a Moderna. Očkovanie prvou z nich sa v krajinách Únie začalo už koncom decembra, na dodávky vakcíny od Moderny sa stále čaká.