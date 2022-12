BioNTech začína klinické štúdie vakcíny proti malárii

Mainz 23. decembra (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech v piatok oznámila, že začala klinickú štúdiu očkovacej látky proti malárii. TASR právu prevzala z agentúry DPA.



Prvá časť štúdie sa začala na viacerých miestach v USA na približne 60 zdravých účastníkoch, ktorí maláriou v súčasnosti netrpia a ani ju v minulosti neprekonali. Vakcína im bude podaná v troch rôznych dávkach. Cieľom klinických testov je preskúmať bezpečnosť, znášanlivosť a účinnosť vakcíny BNT165b1.



"Naším cieľom je vyvinúť vakcínu, ktorá by pomohla predchádzať malárii a znížiť úmrtnosť. V priebehu nasledujúcich mesiacov chceme vedecky vyhodnotiť rozličné antigény a zistiť, ktorý z nich je optimálny," povedala spoluzakladateľka BioNTechu Özlem Türeci



V roku 2021 podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zomrelo na maláriu približne 619.000 ľudí – čo je o 6000 menej než predchádzajúci rok. Počet prípadov nákazy v roku 2021 dosiahol 274 miliónov, no tempo nárastu sa spomalilo. Približne 95 percent všetkých prípadov nákazy a úmrtí zaznamenali v Afrike.



Spoločnosť BioNTech so sídlom v nemeckom Mainzi v súčasnosti buduje továreň na výrobu mRNA vakcín vo východoafrickej Rwande. Ak dostane povolenie, od roku 2024 by tam mohla vyrábať očkovacie látky proti ochoreniu COVID-19 – na ktorých spolupracuje s americkým koncernom Pfizer – a aj proti tuberkulóze a malárii.



WHO v októbri 2021 odobrila na rozsiahle použitie jedinú schválenú očkovaciu látku proti malárii s označením RTS,S, ktorú prvýkrát vyrobila farmaceutická spoločnosť GlaxoSmithKline (GSK).



Malária je tropická infekčná choroba. Spôsobuje ju parazitický prvok z kmeňa Apicomplexa a prenášačom na ľudí je komár rodu Anopheles, uviedlo pre TASR Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Pôvodcu malárie objavil francúzsky lekár Charles Louis Alphonse Laveran už v roku 1907. Inkubačná doba je jeden až tri týždne, pričom prvé príznaky ochorenia sa podobajú bežnej chrípke. Parazit napáda najprv pečeň a toto obdobie je typicky bezpríznakové, ale neskôr prenikne do krvi.