BioNTech/Pfizer skúma účinok svojej vakcíny proti najnovšiemu variantu

Frankfurt/Moskva/Ženeva 26. novembra (TASR) - Nemecká farmaceutická spoločnosť BioNTech skúma, ako jej vakcína proti chorobe COVID-19, ktorú vyvinula v spolupráci so spoločnosťou Pfizer, chráni pred novým variantom B.1.1.529 zisteným v južnej Afrike.



"Viac údajov z laboratórnych testov očakávame najneskôr do dvoch týždňov. Tieto údaje poskytnú viac informácií o tom, či B.1.1.529 môže byť variantom, ktorý si bude vyžadovať úpravu našej vakcíny, ak sa rozšíri globálne," informoval hovorca spoločnosti BioNTech.



O rýchlej možnosti úpravy vakcíny Sputnik V na nový variant koronavírusu SARS-CoV-2 v piatok informoval aj Kirill Dmitrijev, šéf Ruského fondu priamych investícií (RFPI), ktorý zodpovedá za marketing a predaj proticovidovej vakcíny Sputnik V v zahraničí.



"Vakcínu vieme rýchlo prispôsobiť novému variantu koronavírusu, ak je to potrebné," povedal Dmitrijev v rozhovore pre televíziu RT.



Poradcovia Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) organizujú v piatok osobitné zasadnutie, na ktorom – v režime videokonferencie – zhrnú informácie o novom variante koronavírusu a rozhodnú, či ho WHO bude monitorovať ako variant vyvolávajúci "záujem" alebo "obavy".



Variant B.1.1.529 už ovplyvnil situáciu na akciových trhoch a viedol Európsku úniu k odporúčaniu pozastaviť lety do južnej Afriky.



Maria Van Kerkhove, technická riaditeľka WHO pre COVID-19, v rozhovore na sociálnych sieťach vo štvrtok priznala, že o novom variante "zatiaľ veľa nevieme". Spresnila, že tento variant má veľké množstvo mutácií, čo vyvoláva obavy z ich vplyvu na vlastnosti vírusu. Zatiaľ identifikovali menej ako 100 úplných genómových sekvencií tohto variantu, povedala.



Spresnila, že bude "trvať niekoľko týždňov, kým pochopíme, aký vplyv má tento variant napríklad na akékoľvek potenciálne vakcíny".



Dodala, že vplyv nového variantu na vakcíny proti COVID-19 môže byť známy až o niekoľko týždňov.