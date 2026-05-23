< sekcia Zahraničie
Birminghamský starosta udelil vyznamenanie gitaristovi Tonymu Iommimu
Každoročné ocenenia sa udeľujú jednotlivcom alebo skupinám za výnimočné úspechy alebo zásluhy pre mesto Birmingham.
Autor TASR
Birmingham 23. mája (TASR) - Gitarista bývalej anglickej heavymetalovej skupiny Black Sabbath Tony Iommi si prevzal z rúk starostu mesta Birmingham Zafara Iqbala vyznamenanie za svoju činnosť ako svetoznámeho hudobníka, skladateľa a producenta. Každoročné ocenenia sa udeľujú jednotlivcom alebo skupinám za výnimočné úspechy alebo zásluhy pre mesto Birmingham.
Iommi vyhlásil, že ho prekvapuje, že sa mu stále dostáva chvály a uznania, hoci najväčší rozkvet kapela dosiahla v 60. a 70. rokoch minulého storočia. „Nemôžem tomu uveriť. Trvá to donekonečna a naberá to čoraz väčšie rozmery,“ povedal pre stanicu BBC News.
Iommi (78) sa v utorok 19. mája zúčastnil na slávnostnom podujatí v budove mestského zastupiteľstva Birminghamu, druhého najväčšieho mesta Spojeného kráľovstva.
Magistrát uviedol, že Iommi je všeobecne uznávaný ako zakladateľ heavymetalu a ocenenie vyzdvihuje „trvalý vplyv tohto žánru na kultúrnu scénu v Birminghame, obohacujúc životy miliónov ľudí a posilňujúc národnú i medzinárodnú reputáciu mesta“.
Skupina Black Sabbath bola aktívna v rokoch 1968 - 2006, 2011 - 2017 a 2025, keď v Birminghame 5. júla odohrala rozlúčkový koncert s názvom Back to the Beginning v pôvodnej zostave. Jej najslávnejší líder Ozzy Osbourne zomrel 17 dní po podujatí vo veku 76 rokov.
Iommi vyhlásil, že ho prekvapuje, že sa mu stále dostáva chvály a uznania, hoci najväčší rozkvet kapela dosiahla v 60. a 70. rokoch minulého storočia. „Nemôžem tomu uveriť. Trvá to donekonečna a naberá to čoraz väčšie rozmery,“ povedal pre stanicu BBC News.
Iommi (78) sa v utorok 19. mája zúčastnil na slávnostnom podujatí v budove mestského zastupiteľstva Birminghamu, druhého najväčšieho mesta Spojeného kráľovstva.
Magistrát uviedol, že Iommi je všeobecne uznávaný ako zakladateľ heavymetalu a ocenenie vyzdvihuje „trvalý vplyv tohto žánru na kultúrnu scénu v Birminghame, obohacujúc životy miliónov ľudí a posilňujúc národnú i medzinárodnú reputáciu mesta“.
Skupina Black Sabbath bola aktívna v rokoch 1968 - 2006, 2011 - 2017 a 2025, keď v Birminghame 5. júla odohrala rozlúčkový koncert s názvom Back to the Beginning v pôvodnej zostave. Jej najslávnejší líder Ozzy Osbourne zomrel 17 dní po podujatí vo veku 76 rokov.