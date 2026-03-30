BIS: ČR zaradila na sankčný zoznam Rusa pre poistenie tieňovej flotily
Rogač podľa BIS dlhodobo poskytuje poistenie a administratívne poradenské služby subjektom, ktoré pôsobia v námornej doprave.
Autor TASR
Praha 30. marca (TASR) - Česko v pondelok zaradilo na svoj sankčný zoznam ruského občana žijúceho v krajine Konstantina Rogača, ktorý sprostredkovával poistenie a poradenstvo pre tankery z tzv. ruskej tieňovej flotily. Oznámila to česká Bezpečnostná informačná služba, informuje TASR.
Rogač, ktorý je štátnym príslušníkom Ruska a nedávno získal aj izraelské občianstvo, podľa BIS dlhodobo poskytuje poistenie a administratívne poradenské služby subjektom, ktoré pôsobia v námornej doprave. Na spoluprácu pritom údajne využíva poisťovne, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ.
O jeho zaradení na národný sankčný zoznam rozhodla česká vláda na základe informácií získaných BIS. Služba vo vyhlásení uviedla, že Rogač v posledných troch rokoch „vedome sprostredkovával poistenie pre značný počet ropných tankerov pôsobiacich v rámci ruskej tieňovej flotily“, pričom na finančné transakcie využíval schránkové firmy v Turecku a na Marshallových ostrovoch. Poistenie je podľa BIS napríklad podmienkou pre vpustenie tankerov do väčšiny prístavov.
„Účinne sme zasiahli proti jednému zo zdrojov, z ktorých sa financuje ruská agresia proti Ukrajine, a to napriek tomu, že nie sme pobrežným štátom,“ podotkol riaditeľ BIS Michal Koudelka.
Takzvaná ruská tieňová flotila pozostáva zo zastaraných lodí plaviacich sa pod vlajkami tretích krajín, prevažne afrických, ktoré Rusko využíva na obchádzanie medzinárodných sankcií na predaj ropy, často bez dodržiavania ekologických štandardov. Flotila je na sankčnom zozname EÚ.
„Je v životnom záujme Českej republiky podieľať sa na prijímaní akýchkoľvek dostupných opatrení na podstatné obmedzenie aktivít ruskej tieňovej flotily,“ zdôraznil Koudelka.
Rogač, ktorý je štátnym príslušníkom Ruska a nedávno získal aj izraelské občianstvo, podľa BIS dlhodobo poskytuje poistenie a administratívne poradenské služby subjektom, ktoré pôsobia v námornej doprave. Na spoluprácu pritom údajne využíva poisťovne, na ktoré sa vzťahujú sankcie EÚ.
O jeho zaradení na národný sankčný zoznam rozhodla česká vláda na základe informácií získaných BIS. Služba vo vyhlásení uviedla, že Rogač v posledných troch rokoch „vedome sprostredkovával poistenie pre značný počet ropných tankerov pôsobiacich v rámci ruskej tieňovej flotily“, pričom na finančné transakcie využíval schránkové firmy v Turecku a na Marshallových ostrovoch. Poistenie je podľa BIS napríklad podmienkou pre vpustenie tankerov do väčšiny prístavov.
„Účinne sme zasiahli proti jednému zo zdrojov, z ktorých sa financuje ruská agresia proti Ukrajine, a to napriek tomu, že nie sme pobrežným štátom,“ podotkol riaditeľ BIS Michal Koudelka.
Takzvaná ruská tieňová flotila pozostáva zo zastaraných lodí plaviacich sa pod vlajkami tretích krajín, prevažne afrických, ktoré Rusko využíva na obchádzanie medzinárodných sankcií na predaj ropy, často bez dodržiavania ekologických štandardov. Flotila je na sankčnom zozname EÚ.
„Je v životnom záujme Českej republiky podieľať sa na prijímaní akýchkoľvek dostupných opatrení na podstatné obmedzenie aktivít ruskej tieňovej flotily,“ zdôraznil Koudelka.