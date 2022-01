Kirgizsko žiada o začatie trestného stíhania okolo zadržania džezmena

Kirgizský hudobník Vikram Ruzachunov (uprostred) v sprievode polície jeho prepustení v Biškeku 10. januára 2022. Foto: TASR/AP

Biškek 10. januára (TASR) - Kirgizský hudobník Vikram Ruzachunov, ktorého zadržali počas protivládnych nepokojov v Kazachstane, sa vrátil do svojej vlasti, uviedla v pondelok pre agentúru Interfax tlačová služba kirgizského ministerstva vnútra.Ruzachunovova kauza sa stala známou po tom, ako kazašský televízny kanál v nedeľu zverejnil video s priznaním jedného zo zadržaných. Ten tvrdí, že mu za účasť na protestoch v Alma-Ate ponúkli 90.000 tenge (182 eur) a na 2. januára mu kúpili letenku do kazašskej metropoly, kde sa ubytoval v byte, v ktorom boli aj prisťahovalci z Tadžikistanu a Uzbekistanu.Muž vo videu uviedol, že bol na jednom z protivládnych mítingov, ale potom sa zľakol, vrátil sa do bytu, kde prenocoval. Na druhý deň ráno sa chcel vrátiť domov, ale zadržali ho vojaci.Identita muža, na ktorého tvári sú viditeľné podliatiny a modriny, nebola zverejnená. Kirgizi v ňom však spoznali obľúbeného džezového hudobníka a klaviristu Vikrama Ruzachunova. Mnohí používatelia internetu označili tento videozáznam za propagandu kazašských úradov.Podľa agentúry Interfax kirgizské ministerstvo zahraničných vecí zaslalo Kazachstanu v súvislosti s kauzou protestnú nótu a uskutočnil sa aj telefonát na úrovni námestníkov šéfov diplomacie.Kirgizské ministerstvo spravodlivosti požiadalo v pondelok generálnu prokuratúru o začatie trestného stíhania vo veci použitia mučenia proti Ruzachunovovi. Rezort súčasne požiadal o vydanie medzinárodného príkazu, aby Kazachstan začal viesť vyšetrovanie voči kazašským orgánom činným v trestnom konaní, ktoré sa mohli dopustiť násilia na kirgizskom hudobníkovi a prinútili ho k priznaniu účasti na protivládnych protestoch.Kirgizský prezident Sadyr Žaparov pripustil, že medzi účastníkmi nepokojov v Kazachstane mohli byť aj občania Kirgizska - mnoho Kirgizov tam totiž dochádza za prácou. Prezident však vyzval počkať so závermi o ich úlohe počas nepokojov, kým sa ukončí vyšetrovanie príslušnými orgánmi oboch krajín.Podľa kirgizského Štátneho výboru pre národnú bezpečnosť (GKNB) boli počas nepokojov v Kazachstane zabití dvaja kirgizskí občania.Kazašské vedenie tvrdí, že pogromy, do ktorých prerástli pokojné protesty, zinscenovali i občania iných štátov. Aj kazašský prezident Kasim-Žomart Tokajev vo svojom prejave k národu zo 7. januára povedal, že vinníkmi nepokojov súTokajev na sociálnej sieti Twitter napísal, že ich bolo najmenej 20.000 a podnikli najmenej šesť útokov na Alma-Atu.uviedol.Neskôr však bola táto správa z Tokajevovho twitterového konta odstránená, upozornila počas uplynulého víkendu agentúra Interfax.