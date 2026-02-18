< sekcia Zahraničie
Biskup sa pred súdom zodpovedá za oneskorené nahlásenie zneužívania
Súdny proces sa začal po takmer dvoch rokoch od podania obžaloby.
Tarnow 18. februára (TASR) - Biskup tarnovskej diecézy Andrzej Jež sa postavil pred Okresný súd v Tarnowe v prípade obžaloby z oneskoreného oznámenia podozrení zo sexuálneho zneužívania maloletých dvoma kňazmi. Ide o prvý súdny proces s biskupom v Poľsku, ktorý sa týka povinnosti bezodkladne nahlasovať takéto trestné činy orgánom činným v trestnom konaní. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Prokuratúra podľa obžaloby tvrdí, že biskup bezodkladne neinformoval vyšetrovateľov o zneužívaní osôb mladších ako 15 rokov kňazmi Stanislawom P. a Tomaszom K., hoci z interných cirkevných konaní mal mať k dispozícii dôveryhodné informácie. Podľa vyšetrovateľov síce diecéza podala oznámenia, ale neurobila to neodkladne, ako vyžaduje zákon účinný od roku 2017. Jež vinu odmieta.
Diecéza v stanovisku zdôraznila, že postupovala podľa zásady nulovej tolerancie a prípady zneužívania oznamovala aj štátnym orgánom. Podľa jej vyjadrenia sa biskup o skutkoch Stanislawa P. dozvedel v roku 2019, následne informoval vatikánske Dikastérium pre náuku viery a po ukončení kanonického procesu v auguste 2020 podal podnet prokuratúre. V prípade Tomasza K. mal podľa kúrie informovať orgány činné v trestnom konaní bezodkladne po získaní informácií koncom decembra 2021.
Súdny proces sa začal po takmer dvoch rokoch od podania obžaloby. Samotné skutky oboch kňazov sa riešia v samostatných konaniach. Vo veci Tomasza K. bola v roku 2024 podaná obžaloba a obaja kňazi boli potrestaní cirkevnými trestami.
Prípad Stanislawa P. bol v roku 2022 zastavený pre premlčanie. Jedna z jeho obetí však podľa diecézy podala oznámenie na prokuratúru už v roku 2010. Podľa portálu OKO tarnovská prokuratúra informovala, že kňaz obťažoval 95 detí v 11 farnostiach, v ktorých pôsobil, a 77 sexuálne zneužil.
