Biskupom v Západnej Virgínii sa stal bývalý ilegálny prisťahovalec
Vatikán 2. mája (TASR) - Za biskupa diecézy Wheeling-Charleston v americkom štáte Západná Virgínia bol vymenovaný bývalý nelegálny migrant zo Salvádoru Evelio Menjivar-Ayala. Pápež Lev XIV. toto svoje rozhodnutie zverejnil len niekoľko týždňov po kritike, ktorú adresoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi v súvislosti s imigráciou a vojnou na Blízkom východe.
Ako vo svojej správe doplnila agentúra AFP, Menjivar-Ayala sa narodil v Salvádore. Do USA prišiel v roku 1990 ako utečenec. Po tom, čo bol pri prvom pokuse dostať sa do Spojených štátov zadržaný v Mexiku, zaplatil úplatok, aby mohol prekročiť hranicu v Tijuane.
Menjivar-Ayala, ktorý plynule hovorí po anglicky, španielsky a taliansky, bol za kňaza vysvätený v roku 2004. Biskupom sa stal v roku 2023 a pôsobil ako pomocný biskup vo Washingtone.
Trump a pápež majú rozdielne názory na spôsob implementácie imigračného zákona USA i na americko-izraelskú vojnu proti Iránu.
Pokiaľ ide o migračnú politiku, Trump v predvolebnej kampani sľúbil deportáciu miliónov nelegálnych migrantov. Keď svoj sľub začal plniť, celoštátne zásahy imigračných úradov zožali veľkú kritiku viacerých popredných amerických katolíckych lídrov. Pápež označil zaobchádzanie s migrantmi v USA za „mimoriadne neúctivé“ a nabádal hľadať spôsoby, ako sa k ľuďom správať humánne.
Prezident Konferencie biskupov USA arcibiskup Paul Coakley nedávno v otvorenom liste vyjadril znepokojenie nad „súčasnou atmosférou strachu a polarizácie“ v Spojených štátoch.
Kardinál Joseph Tobin z Newarku v New Jersey, označovaný za pápežovho spojenca, pred časom vyzval Američanov, aby kontaktovali svojich poslancov v Kongrese a žiadali ich, aby hlasovali proti obnovenému financovaniu agentúry pre imigráciu a colnú správu (ICE), ktorá vedie zásahy proti migrantom.
