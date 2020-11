Biskupova smrť na COVID-19 oživila debatu o prijímaní počas omší

Solún 17. novembra (TASR) - Debatu o bezpečnosti prijímania vína spoločnou lyžičkou z kalicha, ako je to zvykom v pravoslávnej cirkvi, vyvolala v Grécku smrť biskupa Joannisa. Ten bol veľkým zástancom tohto spôsobu prijímania "pod obojím" aj v čase pandémie vyvolanej koronavírusom SARS-CoV-2. Tvrdil, že pri prijímaní vína nie je žiadne riziko nákazy.



Mesto Lagadas, kde biskup pôsobil, sa nachádza neďaleko prístavu Solún na severe Grécka, kde evidujú najvyšší počet nakazených v krajine, informovala v pondelok agentúra AP.



Chrámy v celom Grécku sú momentálne zavreté v rámci trojtýždňového celoplošného lockdownu, ktorý sa začal 7. novembra. Mal by sa uvoľniť pred vianočným obdobím, keď Gréci zvyknú častejšie a vo väčšom počte navštevovať chrámy.



V reakcii na kritiku spôsobu prijímania vína v pravoslávnych chrámoch, označovaného kritikmi za nezodpovedné v čase pandémie, grécka biskupská synoda v pondelok vydala stanovisko, v ktorom uviedla, že v rámci cirkvi sa dodržiavajú všetky nariadenia vlády. Deklarovala tiež, že kritici "citujú nevedecké korelácie o šírení koronavírusu, ktoré sú v rozpore s epidemiologickými dôkazmi."



Odborníci na verejné zdravie v Grécku sa síce väčšinou vyhýbali komentovaniu cirkevných zvyklostí, avšak poznamenali, že Svetová zdravotnícka organizácia uvádza sliny ako jeden z hlavných prostriedkov na prenos koronavírusu SARS-CoV-2.



Christos Jannulis, poslanec ľavicovej strany Syriza za Solún, uviedol, že konzervatívna vláda mala vo svojej kampani v oblasti verejného zdravia hľadať silnejšiu podporu cirkvi.



Vyjadril tiež presvedčenie, že miesta bohoslužieb prispeli k rýchlemu rozšíreniu pandémie v Grécku - avšak spolu s preplnenou verejnou dopravou, tlačenicami pred školami či "s tragicky nedostatočným testovaním". "Preto sme sa dostali do tejto situácie," uviedol poslanec a dodal, že sa jej dalo zabrániť, keby cirkev patrila k hlavným obhajcom nosenia rúšok.