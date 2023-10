Biskupská synoda poukázala na úlohy žien pri rozhodovaní v cirkvi

Vatikán 29. októbra (TASR) - Účastníci Valného zhromaždenia Biskupskej synody sa v sobotu zhodli na tom, že exituje "naliehavá" potreba poskytnúť aj ženám možnosť prijímať v rámci cirkvi rozhodnutia. Zároveň vyzvali aj na ďalšie skúmanie toho, či by sa ženy mohli stať diakonkami. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.



Po štyroch týždňoch debát sa 365 účastníkov synody vrátane asi 50 žien zhodlo na 42 stranovom dokumente, v ktorom sú načrtnuté závery zhromaždenia týkajúce sa celého radu záležitostí od polygamie až po digitálnu kultúru. Úloha žien v cirkvi bola pritom jednou z hlavných tém synody.



"Existuje naliehavá potreba v súvislosti s tým, aby sa ženy zúčastňovali na procesoch prijímania rozhodnutí a prevzatia úlohy zodpovednosti pri duchovnej starostlivosti a pastorácii," uvádza sa v záverečnej deklarácii.



Zároveň účastníci v dokumentu uznali, že téma ženských diakoniek - teda toho, či by ženám bolo umožnené slúžiť napríklad na svadbách alebo pohreboch, no nie na omšiach - je rozporuplná. V dokumente sa tak vyzýva na "ďalší teologický a pastoračný výskum" o prístupe žien k diakonátu. Jeho výsledky by mali byť zverejnené na ďalšej synode, ktorá sa má konať o rok.



Každý paragraf dokumentu museli schváliť aspoň dve tretiny zúčastnených, pričom proti paragrafom týkajúcim sa žien a spochybňujúcim kňazský celibát hlasovalo najviac účastníkov, píše agentúra AP. Prvýkrát pritom mali rovnaké hlasovacie právo ako biskupi a kardináli aj ženy a laici.



Dokument však neobsahuje nijaké rozhodujúce opatrenia týkajúce sa úlohy žien v cirkvi ani špecifické výzvy na prijatie LGBTQ+ katolíkov, všíma si AP. Zároveň pripomína, že dokument nie je nijako záväzný.



Pápež František zvolal synodu v rámci svojej dlhodobej snahy o reformu cirkvi a jej otvorenia všetkým veriacim. Synoda sa zároveň koná po dvoch rokoch celosvetových konzultácií týkajúcich sa budúcnosti cirkvi. Tie sa týkali celého radu záležitostí vrátane zaobchádzania s veriacimi, ktorí sú členmi LGBTQ+ komunity.



Mnohí tak mali od synody veľké očakávania. Progresívne krídlo dúfalo, že synoda vyšle správu o väčšej akceptácii členov komunity LGBTQ+ a ponúkne ženám viac vedúcich pozícií, pričom konzervatívci sa obávali skresľovania kresťanskej doktríny. Hoci je nakoniec záverečné vyhlásenie zdržanlivé, komentátori vítajú zmenu v celom procese synody, píše agentúra AFP.



Pápež František Valné zhromaždenie Biskupskej synody ukončí formálne nedeľňajšom omšou vo Vatikáne.