Biskupská synoda uznala, že ženy v cirkvi narážajú na prekážky

Vatikán 27. októbra (TASR) - Druhé zasadanie XVI. riadneho generálneho zhromaždenia vo Vatikáne sa v sobotu večer po takmer štyroch týždňoch debát skončilo bez vyhliadok na konkrétne reformy. Predstavitelia prijali odporúčania, ktoré vyzývajú, aby sa ženám dostalo viac vedúcich úloh v cirkvi, no nepriniesli ich očakávanú väčšiu rovnoprávnosť. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA a AP.



Celosvetovú biskupskú synodu, ktorá zasadala od 2. októbra, zvolal pápež František s cieľom prediskutovať otázky budúcnosti katolíckej cirkvi. Išlo o druhé z dvoch zhromaždení, ktoré sa konalo s ročným odstupom. Za zatvorenými dverami debatovalo 368 biskupov, duchovných i laikov z viac než 110 krajín s hlasovacím právom vrátane takmer 60 žien.



Zástancovia väčšej úlohy žien podľa AP dúfali, že synoda vyzve, aby sa ženy mohli stať diakonkami. V záverečnom 52-stranovom dokumente sa však iba uvádza, že "neexistuje dôvod alebo prekážka, ktorá by mala brániť ženám vo vykonávaní vedúcich úloh v cirkvi" - bez upresnenia toho, aké by tieto úlohy mohli byť. "Ženy však naďalej narážajú na prekážky pri získavaní plnšieho uznania... vo všetkých rôznych oblastiach života cirkvi," dodáva dokument.



Diakoni vykonávajú mnohé z tých istých funkcií ako kňazi - vedú krsty, sobáše a pohreby, ale nemôžu slúžiť omšu. Obhajcovia tvrdia, že umožniť ženám byť diakonkami by pomohlo kompenzovať nedostatok kňazov. Podľa odporcov by to mohlo zase otvoriť cestu k vysväteniu žien na výlučne mužské kňazstvo, ktoré František opakovane potvrdil.



Ešte pred začiatkom synody pápež zriadil celkovo desať pracovných skupín, aby prebrali rôzne sporné otázky. Medzi ne patrí aj to, či by ženy mali mať v budúcnosti možnosť byť vysvätené za diakonky, ako to požadujú mnohí cirkevní predstavitelia z Nemecka.



Podľa Františka však na to ešte nenadišla chvíľa. Otázka prístupu žien k diakonskej službe tak podľa vyhlásenia "zostáva otvorená". Pápež taktiež ponechal otvorené, ktoré odporúčania budú prijaté a v akej podobe. "Teraz je potrebný čas na prijatie rozhodnutí, ktoré sa týkajú celej cirkvi," uviedol vo svojom záverečnom príhovore.



V súvislosti so škandálmi sexuálneho zneužívania, ktoré už roky otriasajú cirkvou, sa v záverečnom vyhlásení podľa DPA uvádza, že to prinieslo "nevýslovné a často trvalé utrpenie obetiam a pozostalým". Cirkev teraz musí "pokorne požiadať o odpustenie“ a snažiť sa obnoviť stratenú dôveru.