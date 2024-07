Biskupská synoda vo Vatikáne sa nebude zaoberať diakonátom žien

Vatikán 9. júla (TASR) - Vatikán v utorok zverejnil základný text, ktorým sa bude riadiť práca druhého zasadania XVI. riadneho generálneho zhromaždenia, ktoré je naplánované od 2. do 27. októbra 2024, informoval spravodajský web Vatican News.



Agentúra AFP vo svojej správe v utorok spresnila, že diskusia o reforme, ktorá by ženám umožnila stať sa diakonkami, nebude súčasťou programu druhého zasadnutia synody, keď sa do Vatikánu zídu biskupi, duchovní i laici, aby spolupracovali na návrhoch a riešeniach niektorých najspornejších problémov ovplyvňujúcich katolícku cirkev 21. storočia.



Synoda, ktorú František inicioval v roku 2021 v rámci snahy priblížiť cirkev veriacim, vyzvala 1,3 miliardy katolíkov z celého sveta, aby sa podelili o názory na také rôznorodé témy, ako je postavenie rozvedených a LGBTQ ľudí v cirkvi, ženský diakonát či kňazský celibát. Októbrové zasadnutie bude stavať na myšlienkach, ktoré zazneli minulý rok na prvom zasadnutí, na ktorom sa po prvýkrát zúčastnili aj ženy a laici.



Úloha žien v katolíckej cirkvi pritom naďalej vyvoláva kontroverzie - zatiaľ čo niektoré miestne cirkvi vyzývajú na prijatie žien do diakonskej služby, iné trvajú na svojom nesúhlase, píše sa v dokumente Vatikánu citovanom agentúrou AFP.



V súvislosti s tým Vatikán deklaroval, že by bolo dobré, aby teologická reflexia na túto tému "pokračovala vo vhodnom časovom rámci a vhodnými spôsobmi".



Závery z prvého zasadnutia synody v októbri minulého roka uvádzali potrebu dať ženám viac rozhodovacích úloh v rámci cirkvi, pričom vyzvali na ďalšiu analýzu otázky, či sa majú stať diakonkami. V tejto funkcii by mohli vysluhovať krsty, sobáše či pohreby, ale nie slúžiť omše.



Vatikán v dokumente zverejnenom v utorok uznáva, že možnosti žien zapojiť sa do cirkevného života "často zostávajú nevyužité", a vyzýva na rozvoj podobných príležitostí vo farnostiach.



V dokumente sa napr. spomína Latinskoamerická biskupská konferencia, ktorá priznáva, že v tamojšej kultúre je síce silne prítomný mačizmus, ale potrebná je aj aktívnejšia účasť žien vo všetkých sférach činnosti cirkvi.



Na druhom zasadnutí sa bude uvažovať o spôsoboch, ako zapojiť do rozhodovacích procesov viac žien, ako im zveriť významné posty v diecézach, seminároch a inštitútoch a ako posilniť počet sudkýň na cirkevných súdoch. Témou diskusie bude aj nutnosť venovať väčšiu pozornosť používaniu inkluzívnejšieho jazyka, uvádza sa v dokumente.



Samotný pápež František privítal diskusie o úlohe žien v rámci katolíckej cirkvi, ktorú už 2000 rokov vedú muži a ktorá stavia mimo cirkevný zákon potraty i povolanie žien do kňazskej služby a neuznáva ani rozvody.