V centre Prahy sa pobili štyria muži; dvaja skončili v nemocnici

Praha 17. apríla (TASR) - Štyria mladí muži vo veku 17–19 rokov sa v noci na Veľkonočnú nedeľu pobili pri obchodnom centre Kotva Prahe; dvoch z nich hospitalizovali s bodnými zraneniami a ďalších dvoch zadržala na mieste polícia. Píše o tom spravodajský web televízie Nova.



"Dvaja chlapci s bodnými zraneniami museli byť prevezení do nemocnice," informoval podľa uvedeného zdroja policajný hovorca Jan Daněk. "Všetci štyria sa navzájom poznali, boli to Česi," spresnil hovorca.



"K prípadu vyrazili dve posádky záchranárov," uviedla hovorkyňa záchrannej služby Jana Poštová. "Ošetrovali sme dvoch mladých mužov, ktorí utrpeli stredne závažné poranenia. Obaja boli po celý čas pri vedomí a po ošetrení boli transportovaní do pražských nemocníc," doplnila hovorkyňa.



Príčinu konfliktu policajti momentálne vyšetrujú. Dvoch podozrivých chlapcov na mieste zadržali, približuje televízia Nova.