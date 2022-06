Biznis s ezoterikou počas covidu v ČR vzrástol

Praha 14. júna (TASR) - Počas obdobia pandémie sa ľudia začali viac zaujímať o svoje duševné zdravie. To si všimli aj takzvaní "šmejdi", ktorí zmenili svoje praktiky a zamerali sa na biznis s ezoterikou. V relácii Českej televízie Události, komentáře o tom hovorila psychologička z Palackého univerzity v Olomouci Romana Mazalová a redaktorka Mladej fronty DNES (MF Dnes) Julie Mahlerová. TASR správu prevzala z webu Českej televízie.



Klasických "šmejdov" predávajúcich nepotrebný tovar najmä dôchodcom je teraz menej. Aktuálne na trhu pôsobia rôzni kouči, mentori či lektori sľubujúci napríklad liečbu duše. Podľa psychologičky Mazalovej to spôsobilo obdobie covidu a najmä to, že mnoho ľudí s psychickými problémami sa nedostalo k profesionálnej psychologickej starostlivosti.



Redaktorka Julie Mahlerová, ktorá sa zaoberala podvodmi najmä na matkách, považuje zvýšený záujem ľudí o svoje vnútro za pozitívny. Problémom je to, že ľudia často nedokážu rozoznať reálnu pomoc od podvodníkov, ktorí len zneužívajú ich dôveru. Ak človek nie je so svojím životom spokojný, šmejdom ľahko podľahne, myslí si psychologička Mazalová.



"Ezošmejdi" ponúkajú ľuďom, že vyriešia ich vzťahové, zdravotné či psychické problémy. Používajú na to rôzne manipulatívne techniky, rituály či ceremónie, ktoré z dlhodobého hľadiska nič nevyriešia a problémy len prehĺbia. Ľudia však majú radi jednoduché riešenia. Radšej podvodníkom zaplatia a očakávajú, že sa budú mať lepšie. Skutočne na sebe pracovať a dokázať niečo je už zložitejšie, zdôrazňuje psychologička.



Podvodníci sa zameriavajú najmä na mladé ženy alebo matky na materskej dovolenke. Podľa Mazalovej im chýba sociálny kontakt, majú strach, že im niečo uniká, a tak sú jednoduchým terčom. "Bohyne", ako si podvodníčky hovoria, sa stavajú do úlohy kamarátok, ktoré osamoteným ženám rozumejú a majú na ne čas. Na sociálnych sieťach ich sledujú státisíce ľudí.



Psychologička Mazalová pred praktikami "ezošmejdov" varuje. Život so sebou podľa nej prirodzene prináša aj negatívne momenty, ako sú choroby alebo aj smrť. "Ak tieto veci budeme popierať, nebudeme im čeliť, tak sa budeme čudovať, že nie sme šťastní a že sa stále za niečím ženieme, ale v skutočnosti to nikdy nebude ono," vysvetľuje psychologička.