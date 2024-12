Björn Höcke bol potvrdený ako líder strany AfD v Durínsku

Erfurt 15. decembra (TASR) - Björn Höcke, jeden z najznámejších politikov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), bol opätovne zvolený za predsedu AfD v nemeckej spolkovej krajine Durínsko. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Členovia AfD v Durínsku, kde je strana klasifikovaná domácou spravodajskou službou ako krajne pravicová extrémistická skupina, v sobotu na krajinskej konferencii strany v drvivej väčšine podporili Höckeho.



Höcke je považovaný za vodcu radikálneho krídla AfD, bol dvakrát odsúdený za to, že počas politických prejavov vedome citoval zakázané heslo nacistickej strany, uvádza DPA.



Höcke získal 220 hlasov oproti 14 hlasom svojho vyzývateľa Klausa Stöbera, ktorý je členom dolnej komory nemeckého parlamentu za AfD. Strana začala proti Stöberovi konanie o vylúčení za to, že pred septembrovými krajinskými voľbami kritizoval Höckeho.



V rezolúcii, ktorú delegáti AfD v drvivej väčšine prijali, Höcke vyzval Nemecko, aby prijalo nové spojenie s Ruskom ako "alternatívu k nadvláde USA v Európe", a vyhlásil, že "chrbtica Európy vedie z Paríža cez Berlín do Moskvy", dodáva DPA.



Höcke zároveň povedal, že sníva o "euroázijskom hospodárskom spoločenstve, ktoré sa bude rozprestierať od Lisabonu po Vladivostok", pričom sa nezmienil o prebiehajúcej ruskej vojenskej agresii na Ukrajine.



AfD dosiahla v septembri prelomové víťazstvo v krajinských voľbách v Durínsku, keď získala 32,8 percenta hlasov. Strana však zostala "zmrazená mimo moci", keďže všetky ostatné politické subjekty v Nemecku s ňou odmietajú spolupracovať, uzatvára DPA.