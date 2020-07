Blackburn with Darwen hlási nové opatrenia s cieľom zabrániť lockdownu

Londýn 15. júla (TASR) - Úrady samostatného správneho obvodu Blackburn with Darwen na severozápade Anglicka oznámili zavedenie nových opatrení s cieľom zabrániť šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2. Chcú sa tak vyhnúť tzv. lockdownu, informovala v utorok stanica Sky News.



Úrady oznámili, že na návštevu k ďalšej osobe môžu ísť ľudia odteraz maximálne vo dvojici a na verených priestranstvách je s okamžitou platnosťou povinné nosenie pokrývok tváre.



Úrady takisto vyzvali ľudí, aby sa dali otestovať na prítomnosť ochorenia COVID-19 - aj v prípade, že nemajú príznaky. Ľudí vyzvali, aby dodržiavali opatrenia s cieľom chrániť seba a svojich najbližších. Inak budú musieť opatrenia sprísniť.



Blackburn with Darwen je obvod tvorený mestami Blackburn a Darwen. Leží v grófstve Lancashire v severozápadnej časti Anglicka a má približne 147.400 obyvateľov.



Blackburn with Darwen v období do 11. júla zaznamenal tretí najväčší nárast počtu prípadov na 100.000 obyvateľov v celom Anglicku. Najvyšší nárast bol v meste Leicester, kde britská vláda už koncom júna nariadila pre výrazný nárast v počte nakazených novým koronavírusom zatvorenie škôl a obchodov.